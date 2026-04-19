Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄

Η Ηλιδα νίκησε με 73-72 την ΑΓΕ Ζακύνθου στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιδας το βράδυ του Σαββάτου, στο εναρκτήριο παιχνίδι της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η. Η ομάδα της Αμαλιάδας έφτασε στις 17 νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ έχει εξασφαλίσει την 3η θέση και το πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά των πλέι-οφ, οι νικητές των οποίων θα πάρουν την άνοδο στην Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό και κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μάργαρης με γκολ-φάουλ έκανε το 71-72 για την ΑΓΕΖ, στα 19΄΄ πριν από τη λήξη. Ο Κουκουζέλης πήρε τάιμ-άουτ, οργάνωσε την επίθεση της Ηλιδας και ο Ανδρέας Μπεκρής με αριστερό «μπάσιμο» πέτυχε το νικητήριο καλάθι για την ηλειακή ομάδα στα τελευταία 2΄΄. Να σημειωθεί ότι η Ηλιδα αγωνίστηκε χωρίς Αδαμόπουλο, Μπουλμπασάκο και Μπατσούλη.

Διαιτητές: Μπούσιας-Καφέζας. Tα 10λεπτα: 22-19, 39-40 (ημ.), 51-52, 73-72.

ΗΛΙΔΑ (Κουκουζέλης): Χαλικιάς 12 (1), Θεοδωρόπουλος 16 (5), Παπαγεωργίου 5 (1), Τράπαλης 2, Μπεκρής 27 (2), Αντωνόπουλος 3, Καστελιώτης 6, Ανδρουτσόπουλος 2.

ΑΓΕΖ (Παπαδάτος): Πομώνης, Πέττας, Β. Θεοδωρίτσης 5 (1), Μάργαρης 10 (1), Χ. Μαρίνος, Δ. Θεοδωρίτσης 31 (6), Φλεβοτόμος, Λέσι, Γιαννούλης 3 (1), Μουζάκης 6, Σταμίρης 17.

