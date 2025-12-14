Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο

Με νίκες του Κεφαλληνιακού και του Σκαγιοπουλείου για την 11η αγωνιστική συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η

Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο Το τζάμπολ του αγώνα Σκαγιοπούλειο-ΑΓΕΖ στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
14 Δεκ. 2025 20:31
Pelop News

Στα δυο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία στην 11η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Κεφαλληνιακός-Πυρσός 75-49 (ημ. 41-30) και Σκαγιοπούλειο-ΑΓΕ Ζακύνθου 73-59 (ημ. 41-32). Αναλυτικά:

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ-ΠΥΡΣΟΣ 75-49

Διαιτητές: Χατζηγιάννης-Καραμπελιάς. Τα 10λεπτα: 15-12, 26-18, 17-10, 17-9.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 20 (5), Βαγγελάτος, Βουργίδης, Η. Αντωνάτος 13 (1), Λουκέρης 10, Θεοδωράτος 2, Γιατράς 4, Κωνσταντάκος, Σαζακλίδης, Τρυφωνόπουλος 16, Καραπέτσας 7, Παπαδάτος 3.

ΠΥΡΣΟΣ (Σολωμός): Συρμακέσης 5, Σταθόπουλος 10, Ανέστης 2, Αργυρόπουλος 2, Δημακόπουλος 4, Παπαγιανόπουλος, Σούλιος 14, Ρωμανός 2, Τόλιας 3, Καρόκης 2, Παντελειός 5 (1), Στρέκλας. 

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΑΓΕΖ 73-59

Το Σκαγιοπούλειο διέκοψε το θετικό σερί των νησιωτών (που ταξίδεψαν, πάντως, με σημαντικές ελλείψεις). Οι νικητές έλεγξαν πλήρως τα ριμπάουντ, ενώ είχαν ένα εξαιρετικό τελευταίο 10λεπτο, με τους φιλοξενούμενους να πετυχαίνουν μόλις 5 πόντους. Τα 10λεπτα: 23-18, 18-14, 18-20, 15-5. Οι πόντοι της ΑΓΕΖ: Β. Θεοδωρίτσης 9 (2), Θ. Μουζάκης 4, Δ. Μουζάκης 2, Δ. Θεοδωρίτσης 11 (2), Σπίνος 4 (1), Σταμίρης 6, Τσιρώνης 5 (1), Μάργαρης 18 (1), Λέσι, Φλεμοτόμος, Ντινόπουλος.

