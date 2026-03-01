Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Υπερίωνα

Ο Υπερίων και ο Κεφαλληνιακός νίκησαν την ΑΓΕ Ζακύνθου και την Ηλιδα αντίστοιχα για τη 19η αγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Υπερίωνα Στιγμιότυπο πριν το τζάμπολ του αγώνα Υπερίων-ΑΓΕ Ζακύνθου
01 Μαρ. 2026 21:40
Pelop News

Για τη 19η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η: Κεφαλληνιακός-Ηλιδα 77-72 και Υπερίων-ΑΓΕ Ζακύνθου 71-63.

Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Υπερίωνα

Αναλυτικά:

ΥΠΕΡΙΩΝ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 71-63
Μετά τη μικρή διακοπή λόγω Καρναβαλιού, ο Υπερίων Αμαλιάδας επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια σημαντική νίκη στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιδας, επικρατώντας επί της μαχητικής ΑΓΕ Ζακύνθου με 71-63. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Υπερίων έδειξε χαρακτήρα. Με καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα, «καθάρισε» το παιχνίδι από την περιφέρεια. Τα συνεχόμενα τρίποντα των Δημητρακόπουλου, Βισβάρδη και Στεφανίδη έδωσαν αέρα ασφαλείας, άλλαξαν τη ροή και έφεραν την απαραίτητη ηρεμία στην ομάδα. Η άμυνα έσφιξε στα κρίσιμα λεπτά, τα ριμπάουντ ελέγχθηκαν και το σκορ έκλεισε δίκαια στο 71-63. Τα 10λεπτα:18-12, 28-33 (ημ.), 47-46, 71-63.
ΥΠΕΡΙΩΝ (Φωτόπουλος): Δημητρακόπουλος 26 (3), Βισβάρδης 18 (6), Μήλεσης, Βακαλόπουλος 2, Φωτόπουλος 7 (2), Μάρκου 2,
Στεφανίδης 3 (1), Αναγνώπουλος1, Κολοτούρος12.

ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Παπαδάτος): Κ. Θεοδωρίτσης 20 (2), Β. Θεοδωρίτσης, Μάργαρης 21 (1), Δημησιάνος 9, Δ. Θεοδωρίτσης 7 (1),
Φλεβοτόμος, Τσιρώνης 3 (1), Μουζάκης 3.

 

