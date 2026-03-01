Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Υπερίωνα

Για τη 19η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η: Κεφαλληνιακός-Ηλιδα 77-72 και Υπερίων-ΑΓΕ Ζακύνθου 71-63.

Αναλυτικά:

ΥΠΕΡΙΩΝ-ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 71-63

Μετά τη μικρή διακοπή λόγω Καρναβαλιού, ο Υπερίων Αμαλιάδας επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια σημαντική νίκη στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιδας, επικρατώντας επί της μαχητικής ΑΓΕ Ζακύνθου με 71-63. Το παιχνίδι κρίθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Υπερίων έδειξε χαρακτήρα. Με καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα, «καθάρισε» το παιχνίδι από την περιφέρεια. Τα συνεχόμενα τρίποντα των Δημητρακόπουλου, Βισβάρδη και Στεφανίδη έδωσαν αέρα ασφαλείας, άλλαξαν τη ροή και έφεραν την απαραίτητη ηρεμία στην ομάδα. Η άμυνα έσφιξε στα κρίσιμα λεπτά, τα ριμπάουντ ελέγχθηκαν και το σκορ έκλεισε δίκαια στο 71-63. Τα 10λεπτα:18-12, 28-33 (ημ.), 47-46, 71-63.

ΥΠΕΡΙΩΝ (Φωτόπουλος): Δημητρακόπουλος 26 (3), Βισβάρδης 18 (6), Μήλεσης, Βακαλόπουλος 2, Φωτόπουλος 7 (2), Μάρκου 2,

Στεφανίδης 3 (1), Αναγνώπουλος1, Κολοτούρος12.

ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Παπαδάτος): Κ. Θεοδωρίτσης 20 (2), Β. Θεοδωρίτσης, Μάργαρης 21 (1), Δημησιάνος 9, Δ. Θεοδωρίτσης 7 (1),

Φλεβοτόμος, Τσιρώνης 3 (1), Μουζάκης 3.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



