Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής

Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος 2025-26 για τα πρωταθλήματα του βόλεϊ, ωστόσο ένας πρώτος απολογισμός μπορεί να γίνει σχετικά με τον «χάρτη» της Αχαΐας για τη νέα σεζόν.

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Αχαΐα δεν πρόκειται να χαμένη —δηλαδή να έχει λιγότερες ομάδες σε σχέση με φέτος— αλλά διαθέτει τη δυνατότητα να βγει ακόμη και κερδισμένη.

Πρώτον, το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής βόλεϊ Ανδρών ολοκληρώθηκε —μπορεί να διεξάγονται τα play-offs, όμως δεν υπάρχει πλέον ομάδα της Αχαΐας μετά την απώλεια του ΑΟ Αιγιαλέων— και ως πρώτη βάση έχουμε το γεγονός ότι οι τρεις ομάδες της Αχαΐας, ο ΑΟ Αιγιαλέων, η Ολυμπιάδα και ο Ερμής, ανανέωσαν τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής για τη σεζόν 2026-27.

Το κέρδος μπορεί να προκύψει από τις γυναίκες, καθώς η γυναικεία ομάδα της Παναχαϊκής έχει πιθανότητες να ανέβει κατηγορία και να επιστρέψει στην Α2 Εθνική.

Η ομάδα του Αγγελόπουλου έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα εδώ και αρκετές αγωνιστικές και ετοιμάζεται να συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο.

Στα μπαράζ ανόδου θα συμμετάσχουν τα Χανιά, η Σάμος, ο Μελισσιακός και ο νικητής του ζευγαριού Κέλεος – Άρτεμις Κορυδαλλού. Από τις πέντε ομάδες, οι τρεις πρώτες θα πάρουν το “εισιτήριο” ανόδου στην Α2 Εθνική.

Βεβαίως, επειδή κυοφορείται αναδιάρθρωση στις εθνικές κατηγορίες, με αύξηση των ομάδων στην Pre League, είναι πιθανό η αύξηση να επεκταθεί και στην Α2 Εθνική, με αποτέλεσμα να δοθούν περισσότερα από τρία «εισιτήρια» ανόδου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αχαΐα —ακόμα και με την πιθανή άνοδο της Παναχαϊκής— παραμένει χωρίς εκπροσώπηση στις δύο κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού βόλεϊ, τη Volley League και την Pre League.

Είναι κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τους ανθρώπους του βόλεϊ και να οδηγήσει σε πρωτοβουλίες, καθώς και σε ευρύτερες συνεργασίες, για το καλό του αθλήματος. Άλλωστε, παραδοσιακά, όσο περισσότερες ομάδες βρίσκονται στα «φώτα» του αθλητισμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η προσέλκυση νέων παιδιών στις ακαδημίες των συλλόγων.

