ΑΑΔΕ: Αναδρομικές επιστροφές ΕΝΦΙΑ, για ποιους ισχύει

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην επιστροφή ποσών ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκαν για τα έτη 2014 έως 2019 από ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο. Η δυνατότητα αυτή αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την επαγγελματική τους δραστηριότητα, αλλά δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση κατά την υποβολή των δηλώσεών τους.

Με τον Νόμο 5193/2025, που ψηφίστηκε στις αρχές του 2025, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2025. Η ρύθμιση απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, βάσει του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, για ακίνητα που χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητές τους.

Μετά την υποβολή των διορθωμένων δηλώσεων, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει νέα εκκαθάριση, επιστρέφοντας τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει απαγόρευση επιστροφής των ποσών αυτών, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποζημίωση χιλιάδων ιδιοκτητών.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι:

– κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019, από τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν, προκειμένου να δηλώσουν την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, την οποία είχαν παραλείψει να δηλώσουν.

– η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω τροποποιητικών δηλώσεων ορίστηκε έως και την 30ή Ιουνίου 2025.

– δεδομένου ότι με τη σχετική διάταξη, αφενός χορηγήθηκε – κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής – η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους κατά τα ως άνω αναφερόμενα έτη, αφετέρου δεν προβλέφθηκε απαγόρευση επιστροφής ποσών που έχουν καταβληθεί, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ, τα οποία τυχόν προκύπτουν προς επιστροφή κατόπιν εκκαθάρισης των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν βάσει της ανωτέρω διάταξης, επιστρέφονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



