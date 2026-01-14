ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες για το 2026

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών για το έτος 2026, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα (Α.1005/2026), καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και τα βήματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κατοικίες είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών, όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Για το 2026, η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράλληλα, για τα ομαδικά ασφαλιστήρια προβλέπεται η δυνατότητα προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης ασφάλισης στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ ή ΚΕΦΟΚ).

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ διαμορφώνεται ως εξής:

Έκπτωση 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ασφάλισης για ένα έτος έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Έκπτωση 10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ, με τις ίδιες ασφαλιστικές καλύψεις.

Αναλογική μείωση σε περιπτώσεις ασφάλισης μικρότερης του ενός έτους, με ελάχιστη διάρκεια τους τρεις μήνες.

Η διαδικασία χορήγησης της μείωσης προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποστείλει στην ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιανουαρίου, τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που ίσχυαν εντός του 2025. Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, καθώς και τυχόν διορθώσεις, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Στη συνέχεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επιβεβαιώσουν τα στοιχεία έως τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον τελικό έλεγχο και στη χορήγηση της μείωσης με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), είτε τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



