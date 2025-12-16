ΑΑΔΕ: Έρχεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία με έπαθλα έως 100.000 ευρώ

Στην τελική φάση εισέρχεται η ετήσια φορολοταρία της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλήρωση του έτους, μέσω της οποίας επιβραβεύονται φορολογούμενοι που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, από τη συγκεκριμένη κλήρωση θα αναδειχθούν 12 τυχεροί φορολογούμενοι, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Παράλληλα, θα διανεμηθούν και έπαθλα των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων φορολοταριών.

Ποιοι συμμετέχουν

Στις κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα όλα τα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον είναι υπόχρεοι.

Για κάθε ευρώ που δαπανάται μέσω καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αντιστοιχεί ένας λαχνός, με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ δαπανών τον μήνα ανά ΑΦΜ.

Ο αριθμός των λαχνών αυξάνεται όταν οι ηλεκτρονικές δαπάνες υπερβαίνουν συγκεκριμένα ποσοστά του μηνιαίου εισοδήματος. Συγκεκριμένα, όταν οι δαπάνες ξεπερνούν το 30%, το 50% ή το 70% του εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Τα χρηματικά έπαθλα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί IBAN, παρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για τη σχετική δήλωση.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη μεγάλη ετήσια φορολοταρία δεν συμμετέχουν όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη κερδίσει το ανώτατο έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μήνα πραγματοποιείται ξεχωριστή κλήρωση, από την οποία αναδεικνύονται συνολικά 556 νικητές με χρηματικά έπαθλα διαφορετικού ύψους.

Ενισχύσεις για χαμηλά εισοδήματα και οικογένειες

Ευνοϊκές προβλέψεις ισχύουν για φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς και όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ ηλεκτρονικής δαπάνης, χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.

Επιπλέον, για κάθε προστατευόμενο τέκνο προβλέπεται αύξηση των λαχνών κατά 50%, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης. Αντίθετα, για φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα ίσο ή άνω των 60.000 ευρώ, οι λαχνοί υπολογίζονται χωρίς προσαύξηση.

