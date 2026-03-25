ΑΑΔΕ: Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου τσιγάρων

Ένα εκτεταμένο και άρτια οργανωμένο διεθνές δίκτυο διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων έφερε στο φως η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Μετά από συστηματική παρακολούθηση μηνών, οι αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες εφόδους σε Αθήνα και Ανατολική Αττική, κατασχέθηκαν χιλιάδες πακέτα τσιγάρων και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, το κύκλωμα εισήγαγε τα παράνομα προϊόντα από την Τουρκία. Αφού αποθηκεύονταν προσωρινά σε μισθωμένα διαμερίσματα στην Αττική, τα τσιγάρα προωθούνταν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με κύριους προορισμούς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ταυτοποιήσει τους παραλήπτες στο εξωτερικό και βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις αντίστοιχες διεθνείς αρχές για τον εντοπισμό τους.

Δομή της οργάνωσης

Η οργάνωση λειτουργούσε με τη μέθοδο των «tobacco mules» (μεταφορέων καπνού), χρησιμοποιώντας αυτόνομους πυρήνες για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος συνολικής αποκάλυψης. Το δίκτυο εκτεινόταν σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία, ενώ για τη συγκάλυψη της δράσης τους χρησιμοποιούσαν:

Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb): Χρήση κατοικιών ως αποθηκών για μικρό χρονικό διάστημα ώστε να χάνονται τα ίχνη τους.

Πλαστά έγγραφα: Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.

Εταιρείες-«σφραγίδες»: Σύσταση ανενεργών επιχειρήσεων για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τα ελεγκτικά κλιμάκια να εστιάζουν πλέον στη χαρτογράφηση όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και στη διερεύνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

