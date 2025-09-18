ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ποσότητας «μαμούθ» υγρού ηλεκτρονικών τσιγάρων

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα

18 Σεπ. 2025 18:48
Pelop News

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάσχεση τεράστιας ποσότητας λαθραίου υγρού για ηλεκτρονικά τσιγάρα αλλά και συσκευών ατμίσματος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα κατασχέθηκε από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Ευζώνων.

Οι αρχές εντόπισαν 118.300 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 1.587.000 ml, τα οποία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε φορτηγό με πινακίδες Αρχών Κοσόβου μέσα σε κοντέινερ.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί ελεγκτές πραγματοποίησαν φυσικό έλεγχο στοσυγκεκριμένο κοντέινερ, το οποίο υποτίθεται πως μετέφερε ράφια προβολής, μπουκάλια, ενδύματα και είδη συσκευασίας.

Ωστόσο, ο έλεγχος αποκάλυψε:

-41.400 τεμάχια υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευές ατμίσματος, συνολικής ποσότητας 414.000 ml και
-76.900 τεμάχια δοχεία και ανταλλακτικά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, συνολικής ποσότητας 1.173.000 ml
-Τα προϊόντα δεν εμφανίζονταν στα συνοδευτικά παραστατικά, με σκοπό την αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων. Οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν υπολογίζονται σε 303.490,99 ευρώ.
-Το φορτηγό και το παράνομο φορτίο κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις δράσεις τους προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και το νόμιμο εμπόριο. Υπενθυμίζεται ότι, λίγες ημέρες πριν, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, είχε υπογραμμίσει ότι τα παράνομα καπνικά και ατμιστικά προϊόντα είναι πολλαπλασίως καταστροφικά για τη δημόσια υγεία, και αποτελούν πηγή χρηματοδότησης οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.
