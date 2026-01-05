ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι με «όπλο» τη ΔΕΟΣ και νέα ψηφιακά όπλα

Σε εκτεταμένο σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας προχωρά για το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με συνολικά 72.800 ελέγχους, σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Κεντρικό ρόλο στο νέο ελεγκτικό μοντέλο αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, το ηλεκτρονικό πελατολόγιο και συστήματα ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες, προτεραιότητα θα δοθεί σε πρόσφατες φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες είσπραξης. Ειδικότερα, το 80% των πλήρων και μερικών ελέγχων θα αφορά υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, ενώ από αυτές, το 75% θα εστιάζει στην τελευταία τριετία, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, οι στοχευμένοι έλεγχοι δεν θα επιλέγονται πλέον τυχαία, αλλά με βάση σύστημα μοριοδότησης και ανάλυσης κινδύνου, με στόχο τον εντοπισμό υποθέσεων υψηλής παραβατικότητας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, συναλλαγές χωρίς την έκδοση παραστατικών, ύποπτες μεταβιβάσεις ακινήτων, αλλά και υποθέσεις που πλησιάζουν τα όρια παραγραφής στο τέλος του 2026.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει συνολικά 26.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους, οι οποίοι θα διενεργηθούν από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών. Παράλληλα, τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι ΔΟΥ, τα Κέντρα Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καθώς και τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και ΚΕ.ΦΟ.Κ. σε Αττική και Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσουν 25.400 μερικούς επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους στοχευμένους ελέγχους, με τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων να προγραμματίζουν 18.000 παρεμβάσεις. Επιπλέον, προβλέπονται 2.500 έλεγχοι σε μεταβιβάσεις ακινήτων, που αφορούν αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, καθώς και 900 ειδικές έρευνες για σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης «μαύρου» χρήματος.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να διαδραματίσει η ΔΕΟΣ, η οποία συγκροτήθηκε μέσω της ενοποίησης βασικών ελεγκτικών δομών της ΑΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση λειτουργεί ως ενιαίος επιχειρησιακός μηχανισμός πανελλαδικής εμβέλειας, με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την εκτέλεση σύνθετων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της διαφθοράς.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού και εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, η ΔΕΟΣ θα προχωρά σε εκτεταμένες ψηφιακές διασταυρώσεις, αξιοποιώντας πληροφορίες από συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διαδικτυακές πηγές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο τον εντοπισμό οργανωμένων μορφών οικονομικής παραβατικότητας.

