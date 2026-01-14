ΑΑΔΕ: Νέα ραβασάκια για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφοριας 2025

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, προχωρά στην αποστολή 80.429 νέων ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν να μην έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025.

Πρόκειται για τον τρίτο κύκλο διασταυρωτικών ελέγχων, με ημερομηνία αναφοράς δεδομένων την 19η Νοεμβρίου 2025. Τα ειδοποιητήρια κατανέμονται ως εξής:

66.702 αφορούν σε μη ασφάλιση οχήματος, από τα οποία 61.317 απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και 5.385 σε νομικά πρόσωπα

13.727 αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας, από τα οποία 12.798 σε φυσικά πρόσωπα και 929 σε νομικά πρόσωπα

Οι ειδοποιήσεις θα αρχίσουν να αποστέλλονται τις αμέσως προσεχείς ημέρες, με τα βεβαιωμένα πρόστιμα, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας κάθε ιδιοκτήτη.

Στους κατόχους που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) θα σταλούν SMS και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ενημερωθούν με email από την ΑΑΔΕ ή, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ταχυδρομική αποστολή.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να ελέγξουν αναλυτικά την κατάσταση των οχημάτων τους και τις εντοπισμένες παραβάσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Σημειώνεται ότι οι δύο προηγούμενοι κύκλοι διασταυρώσεων είχαν ως αποτέλεσμα την αποστολή συνολικά 209.514 ειδοποιητηρίων για τέλη κυκλοφορίας και 196.559 για ασφάλιση, ενώ ήδη έχουν συμμορφωθεί 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και 62.264 ως προς την ασφάλιση.

Οι έλεγχοι διενεργούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, την ΑΑΔΕ και υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με αξιοποίηση στοιχείων από το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Στόχος της διαδικασίας παραμένει η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αύξηση της συμμόρφωσης των πολιτών στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

