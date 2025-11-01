ΑΑΔΕ: Ποια χρέη και γιατί σβήνονται την τελευταία ημέρα του 2025

Στο τέλος του 2025, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου σβήνουν για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019 σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει κοινοποιηθεί πράξη καταλογισμού στον φορολογούμενο.

Ο μηχανισμός της ΑΑΔΕ τρέχει ήδη για να προλάβει την παραγραφή και να διασφαλίσει έσοδα από υποθέσεις φορολογουμένων με ουσιαστικό δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Ο βασικός κανόνας παραγραφής είναι η πενταετία από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήσεις του 2019 που δηλώθηκαν το 2020 κλείνουν στο τέλος του 2025, εφόσον δεν έχει σταλεί πράξη. Παράλληλα, συνεχίζονται στοχευμένοι έλεγχοι σε περιπτώσεις με ενδείξεις απόκρυψης ή λάθους, όπως αναδρομικά μισθών και συντάξεων που δεν δηλώθηκαν, εισοδήματα από ενοίκια που δεν αποτυπώθηκαν στο E2, αμοιβές από το εξωτερικό και αποκλίσεις στα βιβλία επιχειρήσεων.

Για ειδικές περιπτώσεις ο νόμος επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή προκύψουν «συμπληρωματικά στοιχεία» που δεν ήταν στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης, το δικαίωμα ελέγχου επεκτείνεται μέχρι δεκαετία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παραγραφή για χρήσεις του 2019 μπορεί να φτάσει έως και το τέλος του 2030. Επιπλέον, η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες αρχές και χώρες μπορεί να μεταθέσει τα χρονικά όρια όταν εντοπίζονται νέα δεδομένα.

Κρίσιμο σημείο για τους φορολογούμενους είναι η κοινοποίηση της πράξης. Αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν έχει επιδοθεί πράξη καταλογισμού ή πρόστιμο, η υπόθεση θεωρείται παραγεγραμμένη και δεν μπορεί να ανοίξει εκ νέου με βάση τα ίδια δεδομένα. Αντίθετα, η υποβολή εκπρόθεσμης ή συμπληρωματικής δήλωσης εντός της πενταετίας μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο παραγραφής, μεταθέτοντας τα όρια ελέγχου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ δίνει προτεραιότητα στις υποθέσεις με υψηλή πιθανότητα είσπραξης και σε εκείνες όπου διασταυρώσεις από μισθωτήρια, τραπεζικές κινήσεις, myAADE και myDATA δείχνουν κενά ή ασυνέπειες. Στόχος είναι να αποσταλούν έγκαιρα οι πράξεις όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις, ώστε να μη χαθούν χρήσεις που κλείνουν στο ημερολόγιο του 2025.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καλό είναι να ελέγξουν τις δηλώσεις του 2019, να τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες και να έχουν διαθέσιμα τα δικαιολογητικά τους. Όπου υπάρχουν λάθη που διορθώνονται, η έγκαιρη ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο επιβαρύνσεων, ενώ όπου δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η μη κοινοποίηση πράξης έως το τέλος του έτους κλείνει οριστικά τον φάκελο.

