ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή, ανάμεσά τους σε Αγρίνιο και Ζάκυνθο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισε υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής κατά τους ελέγχους σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα, με τα ποσοστά σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 100%.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί συνολικά 45.200 αποδείξεις ή τιμολόγια, με αποκρυβείσα ύλη αξίας 3,2 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 414.000 ευρώ στους παραβάτες.

Παράλληλα, σε 42 ΚΥΔ επιβλήθηκε 48ωρο λουκέτο, κατανέμοντας τα μέτρα ως εξής:

8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο

7 ΚΥΔ στο Κιλκίς

4 ΚΥΔ στη Λάρισα

2 ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα

1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη

Οι έλεγχοι αφορούσαν ΚΥΔ σε μεγάλες και μικρές πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Ηράκλειο, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξάνθη.

