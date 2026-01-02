ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, που έληξε η προθεσμία, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι 5,94 εκατομμύρια οχήματα πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, ποσοστό 88% του συνόλου των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι καταχωρισμένα στη χώρα. Το ποσοστό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026
02 Ιαν. 2026 21:40
Pelop News

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, που έληξε η προθεσμία, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι 5,94 εκατομμύρια οχήματα πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας, ποσοστό 88% του συνόλου των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που είναι καταχωρισμένα στη χώρα. Το ποσοστό αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

25% επί του ποσού των τελών εάν η εξόφληση γίνει έως 2.2.2026
50% εάν γίνει έως 2.3.2026
Ισόποσο των τελών σε περίπτωση εξόφλησης από 3.3.2026 και μετά, ή σε μερική/μη καταβολή
Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% για ταξί, φορτηγά και λεωφορεία. Επιπλέον, 208.976 οχήματα τέθηκαν σε ακινησία, απαλλάσσοντας τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση των τελών

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:40 ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε περίπου 790.000 ιδιοκτήτες για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026
21:29 Συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για το ουκρανικό την Τρίτη στο Παρίσι με τον Μητσοτάκη
21:18 Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας: Ένας χρόνος δημιουργίας και εξωστρέφειας – Ο απολογισμός του 2025
21:09 Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Απόβαση στην Κρήτη – Πάνω από 6.000 εισιτήρια έχουν διαθέσει οι Πειραιώτες
21:05 Πελετίδης για κατάργηση Σχολικών Επιτροπών: «Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση»
21:00 Ο Πούτιν θα είχε σταματήσει, αν…
20:51 Γιάννης Πάριος: Η εγγονή του τραγούδησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1
20:42 ΗΠΑ: Το FBI έπιασε 18χρονο που ήθελε να μαχαιρώσει 20 ανθρώπους σε ρεβεγιόν
20:30 Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας την Πρωτοχρονιά
20:18 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα βεγγαλικά στα μπουκάλια, οι 40 νεκροί και οι 119 τραυματίες
20:08 Ηρακλής Πατρών: Ο αρχηγός επέστρεψε στο σπίτι του
20:07 Πάτρα: Συνελήφθη ο 19χρονος για την επίθεση σε 12χρονο
20:04 Θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: «Δεν έχει ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε»
20:00 Πάτρα: «Πράσινο φως» για νέες μετρήσεις ρύπανσης της ατμόσφαιρας
19:53 Τροχαίο στην παλιά εθνική Πατρών – Πύργου στον Άνω Αλισσό – Αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα
19:49 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Θα πάει στο γήπεδο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος;
19:47 Ο ΝΟΠ πιστός και φέτος στο έθιμο
19:40 Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Καλαβρύτων από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμο
19:32 Ανεστίδης: Την Κυριακή οι αγρότες θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση
19:24 Επίσημο: Η Βρετανία έζησε τη θερμότερη χρονιά της ιστορίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ