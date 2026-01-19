ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις για 2 εκατ. πολίτες το 2026 – Τι να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά φέτος σε σημαντική επέκταση του συστήματος αυτόματης προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, καλύπτοντας περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενους, έναντι 1,3 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία για εισοδήματα, δαπάνες και τεκμήρια θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα myAADE από τα μέσα Μαρτίου 2026, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά τους. Η προσυμπλήρωση βασίζεται σε ηλεκτρονικά αρχεία που διαβιβάζουν εργοδότες, ασφαλιστικοί φορείς, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλοι φορείς έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 (η 15η Μαρτίου πέφτει Κυριακή). Οι δηλώσεις θα είναι έτοιμες προς οριστικοποίηση, ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει αυτόματα στην υποβολή τους μετά την παρέλευση συγκεκριμένης περιόδου (συνήθως μετά το Πάσχα).

Το μέτρο αφορά κυρίως φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και τόκους καταθέσεων, ενώ σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι έως το 2028 να καλύπτει αυτόματα το σύνολο των δηλώσεων φυσικών προσώπων. Φέτος προετοιμάζεται και η ενσωμάτωση στοιχείων από το έντυπο Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα), μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι:

Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου Οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι. Σε περίπτωση λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, απαιτείται επικοινωνία με τον εκδότη της βεβαίωσης (εργοδότη, ασφαλιστικό ταμείο κ.λπ.) για διόρθωση και επαναποστολή αρχείου στην ΑΑΔΕ.

Οι κωδικοί είναι κλειδωμένοι. Σε περίπτωση λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, απαιτείται επικοινωνία με τον εκδότη της βεβαίωσης (εργοδότη, ασφαλιστικό ταμείο κ.λπ.) για διόρθωση και επαναποστολή αρχείου στην ΑΑΔΕ. Ηλεκτρονικές δαπάνες (αποδείξεις) Πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν υπάρχει υστέρημα, η διαφορά επιβαρύνεται με 22% . Ο κωδικός παραμένει ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κινήσεις καρτών, e-banking, POS).

Πρέπει να καλύπτουν το του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν υπάρχει υστέρημα, η διαφορά επιβαρύνεται με . Ο κωδικός παραμένει ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κινήσεις καρτών, e-banking, POS). Τεκμήρια διαβίωσης Αφορούν κατοικίες, οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το άθροισμα των τεκμηρίων υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος υπολογίζεται βάσει του τεκμαρτού. Η διαφορά μπορεί να δικαιολογηθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

Αφορούν κατοικίες, οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εάν το άθροισμα των τεκμηρίων υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, ο φόρος υπολογίζεται βάσει του τεκμαρτού. Η διαφορά μπορεί να δικαιολογηθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, δάνεια, γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Προστατευόμενα τέκνα Η σωστή δήλωση τους μειώνει σημαντικά τον τελικό φόρο (από 900 έως και άνω των 1.800 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση).

Διαδικασία υποβολής και πληρωμής

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μόνοι τους τη δήλωση ανά πάσα στιγμή, ακόμα και εάν συμφωνούν πλήρως με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία. Σε περίπτωση μεταβολών, αποστέλλεται ειδοποίηση για επανέλεγχο.

Μετά την οριστικοποίηση, εκδίδεται το εκκαθαριστικό σημείωμα. Διορθώσεις επιτρέπονται με τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Ο φόρος εξοφλείται σε έως 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Για εφάπαξ εξόφληση προβλέπονται εκπτώσεις:

4% για υποβολή έως 30 Απριλίου 2026

3% για υποβολή έως 15 Ιουνίου 2026

2% για υποβολή έως 15 Ιουλίου 2026

Δεν βεβαιώνεται οφειλή έως 30 ευρώ, ενώ δεν επιστρέφεται ποσό μικρότερο των 5 ευρώ.

