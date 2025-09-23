ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη και drones στη «φαρέτρα» κατά της φοροδιαφυγής

Η φορολογική διοίκηση εισάγει καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, big data και προγνωστικά μοντέλα, με στόχο στοχευμένους ελέγχους και ενίσχυση της διαφάνειας.

23 Σεπ. 2025 8:01
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περνά σε μια νέα εποχή ψηφιακού εκσυγχρονισμού, εντάσσοντας την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Στόχος είναι ο εντοπισμός ύποπτων υποθέσεων προτού εξελιχθούν σε απώλειες εσόδων, με έμφαση στη στοχευμένη παρέμβαση και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σουηδικής Φορολογικής Αρχής, παρουσιάστηκαν τα νέα «έξυπνα» εργαλεία που θα ενισχύσουν τον φοροελεγκτικό μηχανισμό. Μεταξύ αυτών:

  • Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για ιεράρχηση υποθέσεων βάσει κινδύνου, επιτρέποντας πιο αποδοτικούς ελέγχους με χαμηλότερο κόστος.
  • Νέο πλαίσιο risk analysis, που ενοποιεί δεδομένα από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ, περιορίζοντας τη δυνατότητα «προβλέψεων» από τους φορολογουμένους.
  • Οδηγός για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα, ο οποίος τυποποιεί διαδικασίες ελέγχου για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και αποκλίσεων στον ΦΠΑ.

Νέες παρεμβάσεις από το 2026

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει μια σειρά κινήσεων που θα εφαρμοστούν σταδιακά:

  • Επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε νέους κλάδους, όπως οι εκδηλώσεις, μετά την πιλοτική εφαρμογή του στην αγορά αυτοκινήτου.
  • Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: από τον Φεβρουάριο του 2026 για τις μεγάλες επιχειρήσεις και από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς για όλες τις εταιρείες.
  • Χρήση drones και απομακρυσμένων ελέγχων για την καταγραφή παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο, όπως η μη έκδοση αποδείξεων και το λαθρεμπόριο. Παράλληλα, η νέα Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα αξιοποιεί τιμολόγια, βάσεις δεδομένων και ανοιχτές πηγές για την ανίχνευση ύποπτων ασυμφωνιών.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2024–2025. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, η Αρχή στοχεύει όχι μόνο στη μείωση των απωλειών αλλά και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τον χαρακτήρα του φορολογικού ελέγχου: από εργαλείο καταστολής μετατρέπεται σε μηχανισμό πρόληψης, δίνοντας έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνου και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κράτος και φορολογούμενους.
