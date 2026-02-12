ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές των κτηνοτρόφων προχώρησε η ΑΑΔΕ, με αφορμή έγγραφη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ – πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ) προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κατόπιν αιτήματος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο αποσταλέν έγγραφο έγινε εκ παραδρομής χρήση του όρου «τεχνική λύση» για το 2025, αντί του ορθού «Κατανομή Επιλέξιμων Δημόσιων Βοσκοτόπων».

Νέα κριτήρια για πρώτη φορά το 2025

Η εσφαλμένη διατύπωση δημιούργησε την εντύπωση ότι η διαδικασία πληρωμών που θεσπίστηκε με την ΚΥΑ 3378/26-11-2025 (ΦΕΚ Β΄ 6327) και την εγκύκλιο 355829/19-12-2025 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης επαναλαμβάνει το προηγούμενο καθεστώς.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το 2025 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά νέα κριτήρια, όπως:

Η ομορότητα των εκτάσεων

Η διασταύρωση στοιχείων παραγωγής γάλακτος και κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η αξιοποίηση δεδομένων τιμολόγησης μέσω myDATA

Η χρήση εισοδηματικών στοιχείων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Η ένταξη στοιχείων πραγματικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας αποτέλεσε μέρος σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι ισχύει για παραγωγούς χωρίς ζωικό κεφάλαιο

Αναφορικά με τη διατύπωση περί «παραγωγών με ή χωρίς ζωικό κεφάλαιο», η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι δεν αφορά ενίσχυση κτηνοτροφικής δραστηριότητας χωρίς ζώα, αλλά γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως βοσκότοποι από το 2013.

Υπογραμμίζεται ότι η κατηγοριοποίηση των εκτάσεων του 2013 — σε βοσκοτόπους, αρόσιμες και μόνιμες (δενδρώδεις) καλλιέργειες — εφαρμόζεται σταθερά από το 2015 έως σήμερα. Ως εκ τούτου, η αναφορά περί ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους χωρίς ζωικό κεφάλαιο χαρακτηρίζεται ως εσφαλμένη.

Οι 29.000 κτηνοτρόφοι και τα στοιχεία παραγωγής

Σε σχέση με την αναφορά για 29.000 κτηνοτρόφους χωρίς παραγωγή γάλακτος ή κρέατος, η Αρχή σημειώνει ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλες μορφές κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως η παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και γιαουρτιού.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ», το άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 3378/26-11-2025 προέβλεψε την καταβολή ενισχύσεων βάσει:

Δεδομένων τιμολόγησης από το myDATA

Στοιχείων από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Κατανομή βοσκοτόπων και φορολογικά δεδομένα

Ως προς την κατανομή βοσκοτόπων σε περιπτώσεις έλλειψης επαρκών εκτάσεων σε περιφερειακή ενότητα, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε πως 7.000 κτηνοτρόφοι έλαβαν μέρος του απαιτούμενου βοσκοτόπου με βάση το κριτήριο ζωοτροφών.

Το ορθό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι ότι η μερική κατανομή έγινε με βάση φορολογικά δεδομένα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος 355829/19-12-2025.

Μείωση στα υπολογισθέντα αιγοπρόβατα στην Κρήτη

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των αιγοπροβάτων που υπολογίστηκε στην Κρήτη με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο εμφανίζεται:

Μειωμένος κατά 23,21% σε σχέση με τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Μειωμένος κατά 29,49% σε σχέση με τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2024

Συμπληρωματική απάντηση και νέος ρόλος της ΑΑΔΕ

Για λόγους πληρότητας, η ΓΔΕΛΕΠ θα αποστείλει συμπληρωματική απάντηση στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι από 1η Ιανουαρίου 2026 έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής αγροτικών ενισχύσεων και εργάζεται για την αναβάθμιση των διαδικασιών, καθώς και για την ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος υπολογισμού και καταβολής ενισχύσεων.

