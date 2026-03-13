ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες

Από την Παρασκευή 13 Μαρτίου είναι διαθέσιμη στην πύλη myAADE η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025.

ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες
13 Μαρ. 2026 16:08
Pelop News

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 13 Μαρτίου, στην ψηφιακή πύλη myAADE η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025. Το πλαίσιο υποβολής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται με την απόφαση Α.1048/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα από τις 13 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Ο φόρος που θα προκύψει καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης φορολογικού έτους, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους. Και σε αυτή την περίπτωση, η εξόφληση του φόρου γίνεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Παράλληλα, από τις 13 Μαρτίου ενεργοποιείται και η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης, κοινοποίησης και βεβαίωσης προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Η νέα διαδικασία αφορά αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για φορολογικά έτη από το 2014 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών.

Η ενημέρωση των φορολογουμένων θα γίνεται ψηφιακά, είτε μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην πύλη myAADE και στο myAADEapp είτε μέσω ειδοποίησης στη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ψηφιακό αρχείο της πράξης επιβολής προστίμου θα αναρτάται επίσης στην πύλη, στην αντίστοιχη εφαρμογή φορολογικών υπηρεσιών.

Η βεβαίωση του προστίμου οριστικοποιείται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πράξης στον λογαριασμό του φορολογουμένου και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η παραλαβή έγινε νωρίτερα. Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω του my1521 ή τηλεφωνικά στο 1521.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Σωκράτης Φάμελλος στην «Π»: «Θα κάνω τα πάντα για συνεργασία» – Τι είπε για τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, τις συνεργασίες και το Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
16:59 Πώς το ακριβό πετρέλαιο επηρεάζει την τσέπη μας: Από τα καύσιμα στα τρόφιμα
16:59 Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί γρήγορα, ανθεκτική η ελληνική οικονομία
16:54 Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ανήκει στον αστερισμό των έργων που βάζουν την Κρήτη στη σύγχρονη εποχή
16:45 Η Ελένη Μενεγάκη απαντά στα σενάρια χωρισμού
16:38 Θεσσαλονίκη: Ένοχη η μητέρα που κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της
16:30 Σούδα: Ενώπιον εισαγγελέα ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας
16:18 Μετωπική Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές – Αίτημα για άμεση συζήτηση στη Βουλή
16:13 Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στις φήμες για δεύτερο παιδί
16:12 «Ο πρόεδρος σε θέλει τώρα»: Ο Μπέσεντ διέκοψε live συνέντευξη στον Λευκό Οίκο
16:08 ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες
16:00 Πάτρα: Αναρίθμητες «άγονες» εργατοώρες – Τετραετής σύγκρουση με πειθαρχικές, αστικές και ποινικές προεκτάσεις στον Δήμο
15:55 Η Χάιντι Κλουμ μιλά ανοιχτά για τη ΔΕΠΥ και πώς τη βοηθά στην καθημερινότητά της
15:51 Ολλανδία: Στη σύλληψη 4 υπόπτων προχώρησαν οι αρχές μετά την έκρηξη σε συναγωγή
15:41 Χρυσόστομος Στύλιος: Έξυπνα κτίρια με τεχνητή νοημοσύνη και IoT παρουσιάζει το ΙΝΒΙΣ στο 15ο Forum Ενέργειας στην Πάτρα
15:41 Η Μονακό αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ
15:38 Χέγκσεθ: «Τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών
15:27 Πάτρα: Το «Sumud» στο θέατρο Λιθογραφείον – Μια παράσταση για την αντίσταση και το ανήκειν
15:24 Σε τροχιά διαλόγου Κούβα και ΗΠΑ με φόντο την ενεργειακή ασφυξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ