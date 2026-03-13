ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για επιχειρήσεις και νομικές οντότητες

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 13 Μαρτίου, στην ψηφιακή πύλη myAADE η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025. Το πλαίσιο υποβολής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται με την απόφαση Α.1048/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Για τις επιχειρήσεις των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα από τις 13 Μαρτίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Ο φόρος που θα προκύψει καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων επτά μηνών.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν διαφορετική ημερομηνία λήξης φορολογικού έτους, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους. Και σε αυτή την περίπτωση, η εξόφληση του φόρου γίνεται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Παράλληλα, από τις 13 Μαρτίου ενεργοποιείται και η πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης, κοινοποίησης και βεβαίωσης προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Η νέα διαδικασία αφορά αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για φορολογικά έτη από το 2014 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών.

Η ενημέρωση των φορολογουμένων θα γίνεται ψηφιακά, είτε μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην πύλη myAADE και στο myAADEapp είτε μέσω ειδοποίησης στη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το ψηφιακό αρχείο της πράξης επιβολής προστίμου θα αναρτάται επίσης στην πύλη, στην αντίστοιχη εφαρμογή φορολογικών υπηρεσιών.

Η βεβαίωση του προστίμου οριστικοποιείται μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής πράξης στον λογαριασμό του φορολογουμένου και την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η παραλαβή έγινε νωρίτερα. Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω του my1521 ή τηλεφωνικά στο 1521.

