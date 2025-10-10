ΑΑΔΕ: Ξεσκονίζονται υποθέσεις για παράνομο πλουτισμό και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος -Νέο σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών πολιτών και στην Πάτρα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη συγκρότηση διαρκών τριμελών επιτροπών στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, με σκοπό τη στοχευμένη αξιολόγηση των καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που υποβάλλουν οι πολίτες.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι επιτροπές αναλαμβάνουν να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τόσο τις νέες όσο και τις εκκρεμείς υποθέσεις, προκειμένου οι πιο κρίσιμες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, μέσω της οποίας καταχωρούνται και παρακολουθούνται όλες οι υποθέσεις, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταχύτερη διαχείριση των δεδομένων.

Κάθε καταγγελία εξετάζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σπουδαιότητας, από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης». Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 4, με τον υψηλότερο βαθμό να αποδίδεται σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια. Η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων καθορίζεται από τη βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υπόθεση.

Οι επιτροπές αποτελούνται από τρία μέλη και συνεδριάζουν νομίμως μόνο με πλήρη σύνθεση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Μετά από κάθε συνεδρίαση, συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο έως σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



