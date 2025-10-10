ΑΑΔΕ: Ξεσκονίζονται υποθέσεις για παράνομο πλουτισμό και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος -Νέο σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών πολιτών και στην Πάτρα

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί τριμελείς επιτροπές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, που θα αξιολογούν τις αναφορές πολιτών, με στόχο την άμεση διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

ΑΑΔΕ: Ξεσκονίζονται υποθέσεις για παράνομο πλουτισμό και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος -Νέο σύστημα αξιολόγησης καταγγελιών πολιτών και στην Πάτρα
10 Οκτ. 2025 7:58
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη συγκρότηση διαρκών τριμελών επιτροπών στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου, με σκοπό τη στοχευμένη αξιολόγηση των καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που υποβάλλουν οι πολίτες.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι επιτροπές αναλαμβάνουν να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τόσο τις νέες όσο και τις εκκρεμείς υποθέσεις, προκειμένου οι πιο κρίσιμες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα.

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Elenxis – Case Management, μέσω της οποίας καταχωρούνται και παρακολουθούνται όλες οι υποθέσεις, εξασφαλίζοντας πλήρη ιχνηλασιμότητα και ταχύτερη διαχείριση των δεδομένων.

Κάθε καταγγελία εξετάζεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων σπουδαιότητας, από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης επέμβασης». Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 4, με τον υψηλότερο βαθμό να αποδίδεται σε περιπτώσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια. Η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων καθορίζεται από τη βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υπόθεση.

Οι επιτροπές αποτελούνται από τρία μέλη και συνεδριάζουν νομίμως μόνο με πλήρη σύνθεση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Μετά από κάθε συνεδρίαση, συντάσσεται πρακτικό που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο έως σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ