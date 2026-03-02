ΑΑΔΕ: Υποχρεωτικά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από σήμερα – Σε ισχύ τα πρόστιμα

Τέλος στην περίοδο ανοχής για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς από σήμερα, 2 Μαρτίου 2026, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Μαζί με την έναρξη της υποχρεωτικότητας ενεργοποιείται και το πλαίσιο κυρώσεων για όσους δεν συμμορφωθούν.

Η εφαρμογή του μέτρου έρχεται μετά τη σύντομη παράταση που είχε δοθεί στα μέσα Φεβρουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές από τις επιχειρήσεις και τους παρόχους. Η ρύθμιση αφορά όσες εταιρείες δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 38.000 επιχειρήσεις εντάσσονται στην πρώτη φάση εφαρμογής. Από αυτές, σχεδόν 34.000 είχαν ήδη ξεκινήσει την ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής περιόδου.

Μεταβατικό διάστημα έως 3 Μαΐου

Από σήμερα έως και τις 3 Μαΐου 2026 προβλέπεται μεταβατική περίοδος σταδιακής προσαρμογής. Στο διάστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας των υφιστάμενων εμπορικών ή λογιστικών συστημάτων με τη νέα διαδικασία, ή χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο μέτρο οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio, με ημερομηνία ισχύος την 2η Μαρτίου 2026, και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του μεταβατικού πλαισίου.

Η συμμόρφωση μπορεί να γίνει είτε μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε μέσω των δωρεάν ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ, όπως η εφαρμογή timologio και η myDATAapp για κινητές συσκευές. Οι πλατφόρμες αυτές καλύπτουν και περιπτώσεις έκδοσης τιμολογίων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, χωρίς επιπλέον κόστος.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ έχει καταστήσει σαφές ότι η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου θεωρείται ισοδύναμη με «μη έκδοση» φορολογικού στοιχείου, όπως ορίζεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αυτό συνεπάγεται την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Συγκεκριμένα:

Για συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν παραστατικό ή της σχετικής διαφοράς.

Για πράξεις χωρίς ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

Ως παράβαση θεωρείται επίσης η έκδοση τιμολογίου χειρόγραφα ή με μη προβλεπόμενο τεχνικό τρόπο, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας – όπως διακοπή ρεύματος ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο – οπότε εφαρμόζονται ειδικές διαδικασίες διαβίβασης.

