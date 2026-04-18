Άμπελος Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα με προτροπή «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα», ΒΙΝΤΕΟ
Έχουν κινητοποιηθεί 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος
Μεγάλος είναι πλέον ο προβληματισμός για τη φωτιά, που ξέσπασε σε δασική έκταση ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σήμερα (18/4)2026) στην Άμπελο Αχαΐας.
Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
Μάλιστα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.
