Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα σήμερα (18/4/2026) στην Άμπελο Αχαΐας.

Αίγιο: Με λαμπρότητα και πλήθος πιστών η πανήγυρη της Παναγίας Τρυπητής ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

