Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες

Συνδράμουν 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες

18 Απρ. 2026 17:02
Pelop News

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα σήμερα (18/4/2026) στην Άμπελο Αχαΐας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
