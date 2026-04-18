Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
Συνδράμουν 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση το απόγευμα σήμερα (18/4/2026) στην Άμπελο Αχαΐας.
Αίγιο: Με λαμπρότητα και πλήθος πιστών η πανήγυρη της Παναγίας Τρυπητής ΦΩΤΟ
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.
Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.
