Αίγιο: Με λαμπρότητα και πλήθος πιστών η πανήγυρη της Παναγίας Τρυπητής ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επισημότητα και παρουσία πλήθους προσκυνητών εορτάστηκε στο Αίγιο η πανήγυρη της Πολιούχου της πόλης, Ζωοδόχου Πηγής – Παναγίας Τρυπητής, στο ομώνυμο ιερό προσκύνημα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Στις ιερές ακολουθίες συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίων, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Κερνίτσης κ. Χρύσανθος και Ευμενείας κ. Ειρηναίος, καθώς και ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Στον θείο λόγο του, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος αναφέρθηκε στην Υπεραγία Θεοτόκο ως Ζωοδόχο Πηγή, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της στο σχέδιο της θείας Οικονομίας και στη σωτηρία του ανθρώπου.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου ακολούθησαν ο Όρθρος, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, και η Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ. Στο κήρυγμά του ανέδειξε τη σημασία της Αναστάσεως του Κυρίου ως θεμελίου της χριστιανικής πίστης, τονίζοντας ότι η αλήθεια της Αναστάσεως επιβεβαιώνεται αδιάκοπα μέσα στους αιώνες από τη μαρτυρία, τη χάρη και τα θαύματα των Αγίων. Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή της Υπεραγίας Θεοτόκου στο μυστήριο της σωτηρίας, μέσα από την ελεύθερη συγκατάθεσή της στο θείο θέλημα.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας Τρυπητής από το προσκύνημα έως την πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και πλήθους πιστών.

Στην πλατεία τελέστηκε δέηση και ακολούθησαν ομιλίες από τους ιεράρχες. Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ αναφέρθηκε στην Ανάσταση ως κέντρο της ζωής της Εκκλησίας και στη διαρκή παρηγορητική παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών. Από την πλευρά του, ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος μίλησε για θαυμαστή προστασία της Παναγίας Τρυπητής κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συνδέοντας τη σκέπη της με τη διάσωση του Αιγίου από εχθρικό βομβαρδισμό.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους Αρχιερείς για την παρουσία τους, κάνοντας λόγο για ζωντανή μαρτυρία της ενότητας της Εκκλησίας, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη και στον προκάτοχό του κ. Αμβρόσιο για την προσφορά του στην ανακαίνιση του ιερού προσκυνήματος και για τη διαρκή πατρική του παρουσία.

Στο μήνυμά του, ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε οι πιστοί να βρίσκονται πάντοτε υπό την προστασία του Αναστάντος Κυρίου και τη μητρική σκέπη της Παναγίας, προσευχόμενος παράλληλα για την υγεία των ασθενών, την ειρήνη των λαών, την ενίσχυση των αρχόντων και την προστασία της νεολαίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στους κληρικούς που συνέβαλαν στην προετοιμασία και την τέλεση των ακολουθιών, στη διοικούσα επιτροπή του προσκυνήματος, καθώς και στον Σύλλογο Ιεροψαλτών Αιγιαλείας «Ιωάννης Κουκουζέλης» για την άρτια απόδοση των ύμνων.

Μετά τις ομιλίες και τη δέηση, η ιερά εικόνα τοποθετήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο όχημα και περιήλθε κεντρικούς δρόμους του Αιγίου, πριν επιστρέψει στο ιερό προσκύνημα.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεβασμιωτάτου κ. Ιερωνύμου, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη λαμπρή τέλεση της πανηγύρεως. Ξεχωριστή μνεία έγινε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους βουλευτές και πολιτευτές του νομού, στους εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στους τοπικούς άρχοντες που τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις.

Ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας για τη συμβολή τους στην ασφάλεια και την εύρυθμη διεξαγωγή της πανηγύρεως, καθώς και προς τα αγήματα, τις φιλαρμονικές, τον Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης «Βοστίτσα 1821», τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν, τους προσκόπους και τους εθελοντές διασώστες της ΕΠΟΜΕΑ Αιγιαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που κάλυψαν και μετέδωσαν τις εορταστικές εκδηλώσεις, όπως και στους δωρητές και σε όλους όσοι συνέβαλαν στον στολισμό της ιεράς εικόνας και στην προετοιμασία της πανηγύρεως.

Η Μητρόπολη δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 19.00, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, θα τελεστεί η Απόδοση της εορτής της Ζωοδόχου Πηγής και θα ψαλούν οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Το μήνυμα της φετινής πανηγύρεως ήταν σαφές: η Παναγία Τρυπητή παραμένει για το Αίγιο σημείο αναφοράς πίστης, ελπίδας και ενότητας, ένα πνευματικό στήριγμα για την τοπική κοινωνία και για κάθε πιστό που στρέφεται με ευλάβεια προς τη χάρη της.

