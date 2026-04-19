Αμπελος Ακράτα: Και η ομάδα Αχαιός μπήκε στη μάχη της φωτιάς
Με δέκα εθελοντές βοήθησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Η εθελονική ομάδα Αχαιός συμμετείχε σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άμπελο Αιγιαλείας με δέκα εθελοντές και τρία υδροφόρα οχήματα.
Η πυρκαγιά απείλησε, το Σάββατο, την ορεινή Αιγιάλεια, την περιοχή της Ακράτας, και επιστρατεύθηκαν και επίγεια και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
