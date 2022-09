Άμπερ Χερντ: «Χαστούκι» από τους φίλους της – Αρνούνται να τη βοηθήσουν οικονομικά για να ξεπληρώσει τον Ντεπ

Της έχει… κοστίσει κυριολεκτικά και μεταφορικά της Άμπερ Χερντ η ήττα της στη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ.

Φήμη, καριέρα και οικονομικά άρχισαν να παίρνουν τον κατήφορο πριν ακόμη οι ένορκοι αθωώσουν τον Χολιγουντιανό σταρ και πρώην σύζυγό της.

Η Χερντ έχασε τη θέση της από την πολυαναμενόμενη ταινία «Aquaman», απέκτησε εχθρούς, αλλά το βασικότερο όλων, έχασε την υποστήριξη από τα κοντινά της άτομα.

Η 36χρονη καλείται να πληρώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια δολάρια στον Ντεπ, αλλά όπως έχει αναφερθεί μέσω εκπροσώπων της, δεν δύναται να τα αποπληρώσει.

Σύμφωνα με τη Marca, η Χερντ απευθύνθηκε για οικονομική βοήθεια σε φίλους και άλλα άτομα από το κοντινό περιβάλλον της, αλλά βρήκε… τοίχο. Μέχρι ώρας δεν έχει γίνει γνωστό από ποιους ζήτησε βοήθεια αλλά τα ξένα μέσα κάνουν μερικές αναφορές στις πιο κοντινές διάσημες φίλες της.



Πριν από λίγες ημέρες, το Geo News κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα ότι οι άλλοτε κολλητές της Κρίστεν Στιούαρτ, Κάρα Ντελεβίν και Μαργκότ Ρόμπι την «έχουν κάνει πέρα» και την «έχουν βάλει στο περιθώριο».

«Η Άμπερ έχει απευθυνθεί σε παλιές φίλες της, όπως η Κρίστεν Στιούαρτ, η Κάρα Ντελεβίν και η Μαργκότ Ρόμπι, ελπίζοντας ότι θα τη βοηθήσουν τουλάχιστον με ένα μέρος για να μείνει», δήλωσε πηγή που επικαλείται το μέσο. «Την σνομπάρουν και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν της μιλούν και την αφήνουν να φύγει».

Πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει γνωστό ότι λόγω έλλειψης προσφορών, της προτάθηκε ρόλος σε ταινία πορνό «X-rated» και τα χρήματα που θα της έδιναν θα ήταν περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριο θα πήγαινε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της Marca, το πρακτορείο Zen Models ήλπιζε να επωφεληθεί από την… ανάγκη στην οποία έχει βρεθεί η Χερντ, όμως δεν έλαβε καμία απάντηση από την ηθοποιό.

