Ο Μασκ περνά στην αντεπίθεση για τον Τραμπ-τι υποσχέθηκε ΒΙΝΤΕΟ

Ανοιχτή πλέον είναι η διαμάχη του Ελον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρώτος ορκίστηκε να εκδιώξει πολιτικά κάθε νομοθέτη που θα στηρίξει το «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως το αποκαλεί ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάθε μέλος του Κογκρέσου που έκανε εκστρατεία για τη μείωση των κρατικών δαπανών και στη συνέχεια ψήφισε αμέσως τη μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην ιστορία θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι του από ντροπή! Και θα χάσουν τις προκριματικές εκλογές του χρόνου αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα X.

Λίγες ώρες αργότερα επανήλθε, δηλώνοντας: «Εάν ψηφιστεί το παράλογο νομοσχέδιο δαπανών, το Κόμμα Αμερικής θα σχηματιστεί την επόμενη μέρα».

Με τις απειλές αυτές, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας —ο οποίος είχε στηρίξει τον Τραμπ και συνέβαλε ενεργά στη διακυβέρνησή του— έρχεται εκ νέου σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ και μήνες, ο Μασκ έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στο σχέδιο προϋπολογισμού του Τραμπ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονομεύει το έργο του στο λεγόμενο «Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» (Doge), υπεύθυνο για τις περικοπές σε ομοσπονδιακές δαπάνες.

Αν και αρχικά είχε σιωπήσει μετά τη δημόσια ρήξη του με τον Τραμπ, ο Μασκ επανήλθε με οξύ ύφος το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανανεώνοντας τις επικρίσεις του. Τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να στραφεί κατά των βουλευτών που στηρίζουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

«Ζούμε σε μια χώρα ενός κόμματος – το ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΓΟΥΡΟΥΝΙΟΥ!! Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τον λαό», έγραψε ξανά στο X, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια για τη δημιουργία πολιτικού σχηματισμού με το όνομα «Κόμμα Αμερικής».

Ο Μασκ είχε γίνει βασικός σύμμαχος της διακυβέρνησης Τραμπ, ιδιαίτερα μετά τη δημιουργία του Doge —μιας κυβερνητικής μονάδας που επέβλεπε ριζικές περικοπές σε δημόσιες δαπάνες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, το Doge εξοικονόμησε 190 δισ. δολάρια, αν και μελέτη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Partnership for Public Service (PSP) αναφέρει πως οι περικοπές ενδέχεται να στοίχισαν στους φορολογούμενους έως και 135 δισ. δολάρια.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025