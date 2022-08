Αμπντουλχαμίντ Χαν: «Σήκωσε άγκυρα» για την τοποθεσία των ερευνών μετά τη φιέστα Ερντογάν

Προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας όπου πρόκειται να ξεκινήσει έρευνες έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το σχεδιασμό, προχωρά το πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», μετά τις σχετικές «τυμπανοκρουσίες» στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Φιέστα Ερντογάν: Επιθεωρεί τον απόπλου του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν» – Πού θα τρυπήσει

Σύμφωνα με τον ιστόποπο marinetraffic.com, στις 7:45 το βράδυ της Τρίτης το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» κινούνταν δυτικά, κοντά στα νότια τουρκικά παράλια:

Η τοποθεσία των ερευνών Yörükler-1, βρίσκεται 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Paşa στη νότια Τουρκία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Ερντογάν, εντός του κόλπου της Αττάλειας, όπως προκύπτει και από τη Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας.

Η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.

Τζιχάτ Γιαϊτζί: «Οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα!»

Ο προορισμός του πλωτού γεωτρύπανου προκάλεσε την αντίδραση του think tank του απόστρατου ναυάρχου και θεωρητικου της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τζιχατ Γιαϊτζί.

Σε ανάρτηση του στο twitter το think tank του Γιαϊτζί σημειώνει: «Οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα! Ο πρώτος σταθμός υπηρεσίας του γεωτρύπανου Αμπντούλ Χαμίντ Χαν είναι η γεώτρηση Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα ανοικτά της Gazipaşa Δηλαδή, εντός του χάρτη της Σεβίλλης, που μας παγιδεύει μέσα στον κόλπο της Αττάλειας… Δεν ξέρουμε τι να πούμε»