Φιέστα Ερντογάν: Επιθεωρεί τον απόπλου του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν» – Πού θα τρυπήσει

Στο λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθεώρησε το «Αμπντουλχαμίντ Χαν», το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο που ετοιμάζεται να αποπλεύσει για Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφού θα επιθεωρήσει το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», θα συζητήσει με αξιωματούχους και θα ξεκινήσει η φιέστα για τον απόπλου του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τούρκος Πρόεδρος θα ανακοινώσει την πορεία του σκάφους και την περιοχή από την οποία θα αρχίσουν οι υποθαλάσσιες έρευνες.

Μάλιστα, έκανε κι ο ίδιος μία αινιγματική ανάρτηση στο Twitter με τρεις τελίτσες…

Δείτε και απόσπασμα από τη φιέστα του Ερντογάν στη Μερσίνα:

LIVE: Türkiye’s President Erdogan attends farewell ceremony of Abdulhamid Han drilling ship to its first mission https://t.co/3LaMlpSXPk — PresserWatch (@PresserWatch) August 9, 2022

Η πορεία που θα ακολουθήσει το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θα κρίνει τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Θεωρείται πιθανό το τουρκικό γεωτρύπανο να κινηθεί ανοιχτά του κατεχόμενου τμήματος της Καρπασίας, ή προς το οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ.

🔴 #CANLI | Başkan Erdoğan Abdülhamid Han sondaj gemisinin uğurlama törenine katılıyor https://t.co/3yYScSKAfi — Sabah Gazetesi (@Sabah) August 9, 2022

Οι πιθανότητες να βάλει πλώρη προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα δεν είναι πολλές, ωστόσο, αν συμβεί κάτι τέτοιο θα πυροδοτήσει απρόβλεπτες εξελίξεις.

ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΥΠΗΣΕΙ

Την τοποθεσία στην οποία θα κατευθυνθεί το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο, Αμπντούλ Χαμίντ Χαν ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Ερντογάν προορισμός του γεωτρύπανου είναι η τοποθεσία Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα ανοιχτά του Γκαζί Πασά, των τουρκικών ακτών της Αττάλειας.

Αμέσως μετά την ομιλία Ερντογάν εκδόθηκε και η τουρκική navtex για την πορεία του γεωτρύπανου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.