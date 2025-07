Δένδιας από τον Λίβανο: Η Ελλάδα εστιάζει στην προστασία των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε στον Λίβανο, όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την περιοχή και την υποστήριξη των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μέσης Ανατολής.

Μετά τις συναντήσεις του στη Βηρυτό, ο κ. Δένδιας συνομίλησε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, Ιωάννη, όπου η προστασία των Ορθόδοξων κοινοτήτων στη Συρία και τον Λίβανο βρέθηκε στο επίκεντρο, ειδικά μετά τα πρόσφατα τρομοκρατικά γεγονότα που προκάλεσαν θύματα στον Ναό του Προφήτη Ηλία.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός και η κοινωνία συνολικά ενδιαφέρονται έντονα για την ευημερία και την ασφάλεια των Ορθόδοξων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, συζητήθηκε η λειτουργία του Πανεπιστημίου του Μπάλαμαν, με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεολογική Σχολή, όπου ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης για την επανέναρξη του ελληνόφωνου προγράμματος μέσω κρατικών πόρων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ελλάδας να στηρίξει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

I met with His Beatitude the Patriarch of Antioch John X at the Patriarchal Seat in Balamand, North Lebanon, accompanied by Secretary General for Religious Affairs Mr. George Kalantzis.

We discussed the issue of protecting Christian populations in the region, Lebanon and Syria… pic.twitter.com/g7jXZwH2iJ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 18, 2025