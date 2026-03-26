Αμπού Ντάμπι: Δύο νεκροί από θραύσματα μετά την αναχαίτιση πυραύλου

Τραγικό απολογισμό άφησε πίσω της η πρωινή πυραυλική επίθεση εναντίον του Αμπού Ντάμπι την Πέμπτη, 26 Μαρτίου.

Παρά την επιτυχή ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας, η πτώση των θραυσμάτων από τον αναχαιτισμένο πύραυλο προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη τριών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης των Εμιράτων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο μπαράζ επιθέσεων που δέχεται το Ισραήλ και άλλες συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύρραξης.

