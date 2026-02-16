Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026: Όλοι οι δρόμοι την Παρασκευή οδηγούν στην Κ. Αχαΐα- Καρναβαλική παρέλαση και συναυλία με την Κ. Στικούδη

Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

16 Φεβ. 2026 13:26
Pelop News

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το Αχαγιώτικο Καρναβάλι 2026, γεμίζοντας τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας με χρώμα, μουσική και αστείρευτο κέφι. Μικροί και μεγάλοι ετοιμάζονται να ζήσουν το αποκορύφωμα της φετινής διοργάνωσης, με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και τη μοναδική συναυλία της Κατερίνας Στικούδη, την ίδια ημέρα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας της Αποκριάς ξεκινούν με την απονομή των βραβείων και επαίνων συμμετοχής στους μαθητές και μαθήτριες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που συμμετείχαν στους καρναβαλικούς διαγωνισμούς ζωγραφιάς, μάσκας, καπέλου και στολής. Τα παιδιά μετέτρεψαν τις σχολικές τους αίθουσες σε εργαστήρια, αποκαλύπτοντας τη δημιουργικότητα, το ταλέντο και τη φαντασία τους. Τα έργα τους έχουν παραδοθεί ήδη στον Δήμο, ενώ η εκδήλωση απονομής  των βραβείων των καλύτερων ζωγραφιών και κατασκευών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» (Πλ. Δημοκρατίας 1, Κ. Αχαΐα).

Η ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση έχουν δηλώσει συμμετοχή είκοσι καρναβαλικές ομάδες, οι οποίες δίνουν τις τελευταίες πινελιές στις εντυπωσιακές στολές και στα άρματά τους, υποσχόμενες ένα φαντασμαγορικό θέαμα, γεμάτο δημιουργικότητα, σάτιρα και ρυθμό. Οι καρναβαλικές ομάδες, το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στις 7 με αφετηρία την Πατρών- Πύργου και Αθηνάς , στην Κάτω Αχαΐα θα ξεχυθούν στους δρόμους και θα μετατρέψουν το κέντρο της πόλης σ’ ένα πολύχρωμο ποτάμι χαράς, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών και επισκεπτών.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ

Το εορταστικό κλίμα θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία της εκρηκτικής, Κατερίνας Στικούδη, η οποία στις 8 μ.μ. θα ανέβει στη σκηνή που θα έχει στηθεί στην πλατεία Δημοκρατίας για να ξεσηκώσει το κοινό με καρναβαλικά κι όχι μόνο τραγούδια, αλλά και τη δυναμική της παρουσία. Η Κατερίνα Στικούδη υπόσχεται μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και ενέργεια που θα μείνει αξέχαστη!

Το Αχαγιώτικο Καρναβάλι αποτελεί θεσμό για την περιοχή, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την τοπική οικονομία, ενώ αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και το μεράκι των ανθρώπων του τόπου.

 

 

