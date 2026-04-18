Αχαΐα: 11 κιλά κάνναβης, κοκαΐνη, όπλα και χειροβομβίδα σε λίγα 24ωρα – Το σκληρό αποτύπωμα των επιχειρήσεων

Αμέσως μετά το Πάσχα, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας πέρασαν σε φάση στοχευμένων επιχειρήσεων, με τη Δίωξη Ναρκωτικών Πατρών να «τρέχει» διαδοχικές υποθέσεις και τα αποτελέσματα να είναι σημαντικά. Μέσα σε λίγα 24ωρα, οι κατασχέσεις και οι συλλήψεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφισβήτησης για την εικόνα που επικρατεί.

Και αυτό γιατί, αν δει κανείς τη «μεγάλη εικόνα», προκύπτει ένα σαφές στοιχείο: Μέσα σε λίγες ημέρες κατασχέθηκαν στην Αχαΐα σχεδόν 11 κιλά κάνναβης, μαζί με ποσότητες κοκαΐνης που συνδέονται με διακίνηση και όχι απλή χρήση. Η πιο χαρακτηριστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στην Πάτρα, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση κοκαΐνης, ενώ παράλληλα «ξεδίπλωσαν» μία υπόθεση με σαφή στοιχεία οργάνωσης. Στις έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν περισσότερα από 80 γραμμάρια κοκαΐνης, ένα πιστόλι, δεκάδες φυσίγγια, αλλά και μία χειροβομβίδα, κρυμμένη μέσα σε κοτέτσι.

Μαζί με αυτά, κατασχέθηκε και χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, στοιχείο που παραπέμπει σε συστηματική δραστηριότητα. Κατά τη σύλληψη, δεν έλειψε και η ένταση, με τον βασικό κατηγορούμενο να επιχειρεί να αντισταθεί. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η μεγάλη επιχείρηση στην Ολυμπία Οδό, όπου δύο άνδρες εντοπίστηκαν να μεταφέρουν περισσότερα από 10 κιλά κάνναβης, με σκοπό τη διακίνηση. Η σύλληψή τους στον σταθμό διοδίων, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, δείχνει ότι οι Αρχές παρακολουθούν οργανωμένα δίκτυα που κινούν σημαντικές ποσότητες. Την ίδια ώρα, στη Δυτική Αχαΐα, συνελήφθη άνδρας με περίπου 440 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και πιστόλι κρότου, σε μία υπόθεση που επίσης παραπέμπει σε διακίνηση. Παράλληλα, σε Πάτρα και Αιγιάλεια καταγράφηκαν και μικρότερες συλλήψεις για κατοχή, με ποσότητες που δείχνουν την παρουσία χρηστών στην καθημερινότητα.

Αν μπει κανείς πιο βαθιά στην εικόνα, διακρίνει καθαρά μία «αλυσίδα» που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Από τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων, μέχρι τη διακίνηση σε τοπικό επίπεδο και την τελική χρήση, το φαινόμενο εμφανίζεται όλο και πιο έντονα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για μία αγορά που δείχνει να έχει συνέχεια και βάθος. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το στοιχείο της κοκαΐνης. Μπορεί η ποσότητα που κατασχέθηκε να είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με την κάνναβη, ωστόσο συνοδεύεται από χρήματα, όπλα και βίαιη συμπεριφορά, στοιχεία που παραπέμπουν σε πιο «σκληρό» και επικίνδυνο κομμάτι της διακίνησης, με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, οι αστυνομικές επιχειρήσεις μετά το Πάσχα δείχνουν ένταση και απόδοση, καταγράφοντας σημαντικά αποτελέσματα, από την άλλη όμως, επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα παραμένει βαθιά ριζωμένο. Και αυτό γιατί πίσω από τις ποσότητες που εντοπίζονται, υπάρχει πάντα η αντίστοιχη ζήτηση. Για να διακινούνται σχεδόν 11 κιλά κάνναβης μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά και κοκαΐνη με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, υπάρχουν χρήστες που στηρίζουν αυτή την αγορά. Τα ναρκωτικά εξακολουθούν να αποτελούν μία σύγχρονη κοινωνική μάστιγα, με παρουσία σε διαφορετικά επίπεδα και περιοχές και οι τελευταίες επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ στην περιοχή, δείχνουν ότι το πρόβλημα παραμένει και πρέπει να εξαλειφθεί.

