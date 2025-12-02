Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
Μπαίνει μπροστά ο Αγροτικός Σύλλόγος Αιγιαλείας. «Επίθεση» Σατολιά για την Αστυνομία και τις πληρωμές από την κυβέρνηση
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Αχαΐα έχει ξεκινήσει, καθώς χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Μπακόπουλος – Ντρίνιας», ελήφθη η απόφαση να στηθούν τα πρώτα μπλόκα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, ωστόσο η εισήγηση του προέδρου Γιάννη Μποδιώτη έγινε δεκτή από τα μέλη της γενικής συνέλευσης και έτσι ξεκινά η κινητοποίηση των αγροτών, οι οποίοι -όπως τονίζουν- μάχονται για την επιβίωσή τους.
Τα πρώτα μπλόκα θα στηθούν το απόγευμα της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Οδό, στη Γέφυρα Σελινούντα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει μπλόκο και στη Νέα Εθνική Οδό, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποφασιστεί εκείνη τη στιγμή.
Αυτό που επαναλαμβάνουν οι αγρότες είναι πως η διάρκεια των κινητοποιήσεων και τα σημεία των μπλόκων θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή του κόσμου σε αυτά. Οσο μεγαλύτερη η συμμετοχή, τόσο πιο δυναμικές θα είναι οι κινητοποιήσεις. Ωστόσο, αυτό θα φανεί στην πορεία, καθώς και στο παρελθόν υπήρξαν κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν δυναμικά, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν.
Φέτος, πάντως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, η επιδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και μια σειρά άλλων προβλημάτων έχουν εντείνει την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, οι αγρότες -ιδίως της Αιγιάλειας- εκτιμούν ότι οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν ημέρες, όμως όλα θα φανούν στην πράξη.
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Ενδεικτικό της έντονης κινητοποίησης σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας είναι ότι αύριο θα στηθούν μπλόκα και στον Πύργο. Οπως ανακοινώθηκε, αύριο στις 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί αγροτική κινητοποίηση στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου, στον Πύργο. Αντίστοιχα, αναμένονται κινητοποιήσεις σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα -διαβάστε παρακάτω-, ώστε ο κλάδος να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.
ΣΑΤΟΛΙΑΣ
Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στη Θεσσαλία, αλλά και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς.
«Η κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα έσπειρε ανέμους και θα θερίσει θύελλες. Το δυσάρεστο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα περιγράφουμε τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Το εγχείρημα επίλυσης των προβλημάτων απέτυχε παταγωδώς, καθώς στηρίζεται σε ένα σαθρό σύστημα, το οποίο περιγράφεται και στη δικογραφία. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο σύστημα να διασφάλιζε ποτέ ορθές πληρωμές; Γι’ αυτό φοβόμαστε και για τις επόμενες καταβολές που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση. Οι 141.000 που δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ; Οι πληρωμές απέτυχαν…» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τόνισε ότι «η Αστυνομία και η κυβέρνηση δεν πρέπει να δείχνουν τέτοιο μένος απέναντι στους αγρότες. Πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χάσει τα κοπάδια τους, για ανθρώπους του μόχθου που αγωνίζονται».
Κλείνοντας, σημείωσε ότι «η Αστυνομία έριξε λάδι στη φωτιά» και υπογράμμισε πως «ο τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία αντιμετώπισε τους συναδέλφους ήταν απαράδεκτος. Εκτιμώ πως η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα».
ΓΣ στον Ερύμανθο και στήνονται μπλόκα στου Κουρλαμπά
Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται και τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Ερύμανθου, που σκοπεύουν να μπουν στον «χορό» των κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σήμερα το βράδυ (20.30) θα γίνει γενική συνέλευση, στα γραφεία του Συλλόγου, στο Σταυροδρόμι για να αποφασιστούν ο τρόπος των αντιδράσεων και η μορφή των κινητοποιήσεων.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το πού θα γίνουν οι κινητοποιήσεις, είναι σχεδόν βέβαιο, καθώς θα λάβουν χώρα στον κόμβο του Κουρλαμπά, στην είσοδο της Χαλανδρίτσας.
Σε ό,τι αφορά το πότε είναι το ερώτημα που θα απαντηθεί σήμερα το βράδυ, καθώς θα γίνει αναλυτική ενημέρωση των δεδομένων που έχουν προκύψει.
Η πρόεδρος του ΔΣ Αθηνά Ηλιόπουλου, μιλώντας στην «Π», τόνισε: «Θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα πάρουμε αποφάσεις για το πότε και με ποιον τρόπο θα γίνουν κινητοποιήσεις ώστε να δικαιωθούμε στα αιτήματά μας.
Θα γίνουν σίγουρα κινητοποιήσεις στον κόμβο του Κουρλαμπά, αλλά θα πούμε περισσότερα την Τέταρτη».
Πάντως, ένα ακόμα ερώτημα είναι ποια θα είναι η μορφή των κινητοποιήσεων, αν δηλαδή οι αγρότες θα πάνε σε καθολικό κλείσιμο στον κόμβο του Κουρλαμπά ή θα κάνουν ένα συμβολικό κλείσιμο για 15-20 λεπτά ώστε αφενός να στείλουν το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και αφετέρου να μη δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων.
Προειδοποιητικό κλείσιμο στην Κάτω Αχαΐα
«Ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ή θα καθίσει στο σπίτι του ή θα βγει στον δρόμο για να παλέψει για τα δίκαια αιτήματά του». Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργος Βεσκούκης έδωσε το στίγμα ενόψει των αγροτικών κινητοποιήσεων που ξεκινούν και στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας.
«Η ανησυχία είναι διάχυτη. Από τη μια οι καθυστερήσεις πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη τα αιτήματα αποζημιώσεων για τις ζωονόσους, αποτελούν τους βασικούς λόγους, της αντίδρασής μας, η οποία είναι όχι μόνο λογική και δίκαιη, αλλά και -το κυριότερο- επιβεβλημένη», δήλωσε ο Γιώργος Βεσκούκης στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και πρόσθεσε τα εξής: «Μας χρωστούν πολλά χρήματα. Η περιοχή μας χτυπήθηκε από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αλλά και από τη φωτιά. Η αγωνία για το αύριο είναι έντονη στις πυρόπληκτες περιοχές. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει διαφορετικά. Θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες και δυναμικές κινητοποιήσεις για να κάνουν αυτό που πρέπει για τον αγροτικό κόσμο. Σε πρώτη φάση θα γίνονται καθημερινές συγκεντρώσεις, θα αξιολογούνται τα δεδομένα και θα διαμορφώνεται αναλόγως και η περαιτέρω στάση μας».
Μάλιστα συμβολικά, χθες βράδυ, για πέντε λεπτά, λίγοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος των φαναριών στην Κάτω Αχαΐα. Όπως λένε αυτή ήταν μια προειδοποιητική κίνηση ενόψει των επομένων κινητοποιήσεων.
