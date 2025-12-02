Ενισχύονται τα αγροτικά μπλόκα, σχέδιο αποκλεισμού Τελωνείων – Λιμανιών, η στάση της κυβέρνησης

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων του με τα μπλόκα να ενισχύονται, αποφάσισαν οι αγρότες στη Νίκαια. Σε συνέλευση που πραγματοποίησαν οι αγρότες το απόγευμα της Δευτέρας 1/12/2025 στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να κλιμακώσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν καθημερινά την παρουσία τους. Στόχος τους, όπως δήλωσαν, είναι να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, από την Τρίτη αναμένονται και νέες αφίξεις τρακτέρ και από άλλα χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία, ενώ στο σημείο θα μεταβούν και κτηνοτρόφοι.

Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες

Αποφασίστηκε, παράλληλα, ο στενότερος συντονισμός με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα και η συγκρότηση ομάδων περιφρούρησης. Οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».

Στο μπλόκο βρέθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, υπήρξε κάλεσμα προς τους αγρότες να βρεθούν την προσεχή Πέμπτη έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας όπου θα οδηγηθούν δύο συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της Κυριακής. Οι δύο εκ των τριών Λαρισαίων αγροτών, που συνελήφθησαν στον κόμβο της Νίκαιας, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και η ανάγκη για έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων.

Περισσότερα από 1.500 τα τρακτέρ στην Καρδίτσα

Μεγάλο και εξαιρετικά οργανωμένο είναι το μπλόκο των αγροτών από την Καρδίτσα, καθώς από την Κυριακή άρχισαν να τοποθετούνται σκηνές και καθίσματα, με τους συμμετέχοντας να δείχνουν πως είναι έτοιμοι από καιρό γι’ αυτή τη διαμαρτυρία.

Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς με νέα τρακτέρ, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα 1.500 και με προοπτική αύξησης του αριθμού τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έως ότου ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά τους, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιήσουν και νέες συσκέψεις.

Κινητοποίηση και στο τελωνείο των Ευζώνων

Στο τελωνείο των Ευζώνων, στον συνοριακό σταθμό Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Παιονίας. Ο αποκλεισμός είναι καθολικός και προς τις δύο κατευθύνσεις και για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι. Χ..

Περισσότερα από 150 είναι τα τρακτέρ που έχουν φτάσει στο σημείο, σταδιακά και μέσα από χωράφια, σπάζοντας τα μπλόκα της αστυνομίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι αγρότες είχαν αποκλείσει το τελωνείο από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας και αναμενόταν να αποχωρήσουν στις 22:30.

Σημειώνεται ότι στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στο σημείο με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου το τελωνείο των Ευζώνων, πάντα σε συνεννόηση με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Βασίλης Σύγκος, σημειώνοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση από τις γενικές συνελεύσεις ως προς τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς για τις γιορτές

Διατεθειμένοι να κατασκηνώσουν στις Εθνικές Οδούς και να μείνουν εκεί ακόμη και τις γιορτές δηλώνουν στον ΑΝΤ1, αγρότες και κτηνοτρόφοι.

«Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις για να γυρίσουμε στα σπίτια μας» τόνισε σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κώστας Τζέλλας.

Το μπλόκο των αγροτών στον Ε-65 έχει περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Μάλιστα οι αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν και ήδη στήνουν σκηνές για τις γιορτές.

«Ρεβεγιόν εδώ θα κάνουμε. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά, θα τα βγάλουμε εδώ σίγουρα, μπορεί και Πρωτοχρονιά. Μέχρι να αρχίσουν οι δουλειές μας εδώ θα είμαστε, όπως και όταν αρχίσουν οι δουλειές, πάλι εδώ θα είμαστε» διαμηνύουν χαρακτηριστικά.

Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – Σκοπεύουν να αποκλείσουν και λιμάνια

Στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά και στις Σέρρες.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων», ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Την ίδια ώρα απευθύνει κάλεσμα προς τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς Συλλόγους του βορείου τμήματος του νομού Έβρου, της Κομοτηνής και Ξάνθης «να βοηθήσουν στην υλοποίηση της διαμαρτυρίας».

Η κυβερνητική γραμμή απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσει

Μήνυμα στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα και δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί έστειλε από την Οξφόρδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι αυτό που βιώνουν είναι μια επώδυνη μετάβαση, αλλά μέσα από αυτή εξαλείφεται η διαφθορά από το σύστημα των επιδοτήσεων και οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, αλλά αυτό που διαμηνύεται από την κυβέρνηση είναι πως αντιλαμβάνονται το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων αιτημάτων, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. «Δεν θα ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις», λένε χαρακτηριστικά.

Το υπογράμμισε σε κάθε τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει προκειμένου οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί.

Καλούν τους αγρότες σε διάλογο, λέγοντας ότι η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι πάντα ανοιχτή.

