Κάτω Αχαΐα: Συμβολικό κλείσιμο στην Εθνική οδό από Αγρότες

Οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας θα ενταθούν το επόμενο διάστημα

01 Δεκ. 2025 21:37
Το βράδυ της Δευτέρας,  για περίπου πέντε  λεπτά,  αγρότες και κτηνοτρόφοι, έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος των φαναριών στην Κάτω Αχαΐα στοπ πλαίσιο διαμαρτυρίας για τα αιτήματα του αγροτικού κλάδου.

Όπως λένε αυτή ήταν μια προειδοποιητική κίνηση ενόψει των επομένων κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή.

