Αγρότες: Επ’ αόριστον το μπλόκο στα Μάλγαρα, κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και δίωροι αποκλεισμοί προς Θεσσαλονίκη

Πλέον σε μπλόκο επ’ αόριστον αποφάσισαν να πάνε οι αγρότες του δήμου Δέλτα, οι οποίοι έχουν αποκλείσει από το πρωί της Δευτέρας τα διόδια των Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες το αποφάσισαν, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στέλνουν μήνυμα: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»!

Σε σύσκεψη που είχαν νωρίτερα το απόγευμα, οι αγρότες αποφάσισαν αφενός να διατηρήσουν τον αποκλεισμό του ρεύματος προς την Αθήνα και αφετέρου να προχωρούν καθημερινά από αύριο σε δίωρο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

«Τα τρακτέρ δεν θα φύγουν από το ένα ρεύμα, θα είναι συνέχεια κλειστό. Από εκεί και πέρα, κάθε μέρα, σε ώρες που θα αποφασίζουμε εμείς από το πρωί, θα κλείνουμε συμβολικά και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη» ανέφερε χαρακτηριστικά στη voria.gr ο Κώστας Ανεστίδης, αγρότης από τα Μάλγαρα και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Στον κόμβο Κουλούρας αύριο αγρότες από Ημαθία – Αποφασίζουν σε Λαγκαδά και ανατολική Θεσσαλονίκη

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν από αύριο, Τρίτη, και οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας.

«Θα συγκεντρωθούμε στην Κουλούρα και εκεί θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε» ανέφερε στο τοπικό μέσο ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας. Μέχρι στιγμής οι αγρότες της Ημαθίας δεν έχουν λάβει απόφαση αν θα βγουν ή όχι στον δρόμο, κάτι που μένει να φανεί στην αυριανή πρωινή κινητοποίηση.

Οι αγρότες του Λαγκαδά και όμορων δήμων θα έχουν το βράδυ της Τρίτης σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν πώς θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, ενώ αγρότες και παραγωγοί από την ανατολική Θεσσαλονίκη και χωριά της Χαλκιδικής θα πάρουν τις αποφάσεις τους την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης προσανατολίζονται στο να βγάλουν τα τρακτέρ τους στα Πράσινα Φανάρια μέσα στην εβδομάδα.

Μπλόκο και στο τελωνείο Ευζώνων – Κλειστή η είσοδος στη χώρα για φορτηγά

Παράλληλα, αγρότες έστησαν απόψε μπλόκο και στο τελωνείο των Ευζώνων. Συγκεκριμένα, 16 τρακτέρ απέκλεισαν το συνοριακό πέρασμα στους Ευζώνους, μην επιτρέποντας την είσοδο στη χώρα μας για τα φορτηγά. Προς το παρόν, η διέλευση των ΙΧ διεξάγεται κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αγρότες του Κιλκίς απέκλεισαν για δύο ώρες το τελωνείο Δοϊράνης.

