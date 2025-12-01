Οι αγρότες το αποφάσισαν, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις και στέλνουν μήνυμα: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω»!

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν στην κρίσιμη αημερινή (1/12/2025) συνέλευση στη Νίκαια Λάρισας, να συνεχίσουν τον αγώνα τους στους δρόμους!

«Ο δρόμος δεν θα ανοίξει για κανένα λόγο», δεν κάνουν πίσω οι αγρότες, έχει γεμίσει τρακτέρ η εθνική οδός στον κόμβο της Νίκαιας

Συγκεκριμένα αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να υπάρξουν λύσεις, ενώ στο μπλόκο της Νίκαιας, τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουν να ενισχυθεί σημαντικά.

Αύριο Τρίτη (2/12/2025) στις 12 το μεσημέρι θα έρθουν στο μπλόκο οδηγοί ταξί για να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις. Την Τρίτη στην κεντρική πλατεία της Λάρισας θα συγκεντρωθούν κτηνοτρόφοι και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου, σύμφωνα με όσα είπαν, αναμένεται να χύσουν γάλα!

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί».

Λίγο πριν από τις 3:30 μ.μ. σήμερα (1/12/2025), οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Όπως ανέφερε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο.

Κλειστή η Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια – Αποκλεισμένος ο Ε65

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει για δεύτερο 24ωρο η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται παραταγμένα.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται τις επόμενες ώρες για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί στο 5ο χιλιόμετρο Κομοτηνής – Ξάνθης από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Ο Αμπελουργικός Σύλλογος Ζίτσας και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Καλπακίου Ιωαννίνων, με σύνθημα «στο δρόμο αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας».

Πυρετός προετοιμασιών σε όλη τη χώρα

Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και μετά το στήσιμο των δύο ισχυρών μπλόκων σε Νίκαια Λάρισας και Ε65 Καρδίτσας, μπλόκα στήνονται και θα στηθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα. Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι και την Κρήτη.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Βοιωτίας προγραμματίζουν νέα κοινή σύσκεψη για την Τρίτη (02.12.2025).

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την Τετάρτη (03.12.2025), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στη Φθιώτιδα συνεχίζονται προετοιμασίες, με στόχο στις 5 Δεκεμβρίου να συγκεντρωθούν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στον χώρο της Έκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική Οδό.

Στις 5 Δεκεμβρίου θα στηθεί το μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στον δρόμο Χαλκίδας – Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό αγροτικό σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του μπλόκου.

Τις μηχανές ζεσταίνουν και στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας μετά από σύσκεψη στο Αμύνταιο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την περιοχή του Αμυνταίου και της Εορδαίας, αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, στη 1 μ.μ.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών αποφάσισε να βγουν οι αγρότες στα μπλόκα την Τετάρτη, με προσυγκέντρωση των τρακτέρ απέναντι από την Περιφέρεια Γρεβενών.

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες του νομού Ημαθίας για συγκέντρωση και απόφαση στήριξης αγωνιστικού μπλόκου στην Κουλούρα, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας. Θα στηθεί στον κόμβο της Κουλούρας την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στη 1 το μεσημέρι, ενώ προσυγκέντρωση θα γίνει στη Νάουσα στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση ΣΣ.

