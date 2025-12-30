Αχαΐα – Ακράτα: Θα «μιλήσει» το καμένο ΙΧ για τους διαρρήκτες; – Εξετάζεται στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες έφτασαν στο χωριό Κράθιο με αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγες ημέρες νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας.

30 Δεκ. 2025 10:12
Pelop News

Τα ίχνη των δραστών της απόπειρας διάρρηξης που σημειώθηκε προ ημερών στην Ακράτα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια, που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ είχε σχεδιαστεί με προσοχή και συγκεκριμένο στόχο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δράστες έφτασαν στο χωριό Κράθιο με αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγες ημέρες νωρίτερα από περιοχή της Αθήνας. Οι κινήσεις τους δείχνουν ότι γνώριζαν καλά τον χώρο, καθώς είχαν εντοπίσει δύο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άγνωστοι φαίνεται πως είχαν καταστρώσει σχέδιο για την παραβίαση των ATM, πιθανότατα με τη χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, προκειμένου να αφαιρέσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. Η απόπειρά τους, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας παραβίασης, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του ενός μηχανήματος, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Οι διαρρήκτες, φοβούμενοι ότι θα γίνουν αντιληπτοί από κατοίκους του χωριού ή ότι θα ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία, εγκατέλειψαν το σημείο και τράπηκαν σε φυγή με το κλεμμένο όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων έξω από το χωριό. Οι δράστες είχαν φροντίσει να του βάλουν φωτιά, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους και κατ’ επέκταση στη σύλληψή τους. Το καμένο όχημα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, όπου εξετάζεται εξονυχιστικά για γενετικό υλικό, αποτυπώματα ή άλλα ευρήματα που ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για την υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή.

Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων σε περιοχές με περιορισμένη κίνηση και μειωμένη αστυνόμευση αποτελούν συχνά στόχο κακοποιών.
Παρόμοιες απόπειρες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή της Ακράτας, αλλά και σε άλλες ορεινές περιοχές της Αχαΐας, γεγονός που έχει θέσει τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή. Οι έρευνες συνεχίζονται, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και να αναζητά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

