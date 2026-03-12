Αχαΐα: Αντι-drone «ομπρέλα» στην περιοχή – Τι περιλαμβάνει ο νέος σχεδιασμός, ποια σημεία θεωρούνται «στόχοι»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φέρνει στο προσκήνιο νέες σύγχρονες αμυντικές ανάγκες και ήδη προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσονται οι σχετικές και απαραίτητες πρωτοβουλίες από τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής αμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, που αφορούν και κρίσιμες υποδομές προς φύλαξη της Δυτικής Ελλάδας.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πολλές «ομπρέλες» προστασίας πάνω από δημόσια κτίρια, ευαίσθητες υποδομές (ιδίως στρατιωτικές) φυλακές, άλλους προφανείς στόχους και πολυσύχναστα μέρη.

Στην Αττική ο «θόλος ασφαλείας» αφορά φυσικά το Μέγαρο Μαξίμου, το Προεδρικό Μέγαρο, το Κοινοβούλιο, τις πρεσβείες ξένων χωρών, τα κτίρια όπου στεγάζονται υπουργεία και τράπεζες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.ο.κ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Από τα συναρμόδια υπουργεία έχει ληφθεί η απόφαση να προχωρήσουν στην προμήθεια αντι-drones συστημάτων, που να μπορούν να αναχαιτίσουν drones εμπορίου, τα οποία είναι έμφορτα με εκρηκτικά.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται νομοθετικά η χρήση τους σε κατοικημένες περιοχές. Η χρήση drones, με βάση την υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαγορεύεται σε αστικούς χώρους και αυτός ο σκόπελος είναι αδήριτη ανάγκη να ξεπεραστεί, τονίζεται από κυβερνητικές πηγές, καθότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει φέρει νέα δεδομένα στο προσκήνιο και δη την ανάγκη να προστατεύονται πλέον όλοι οι ευαίσθητοι στόχοι.

ΣΤΟΧΟΙ
Τέτοιοι στόχοι λογίζονται φυσικά στην ευρύτερη περιοχή οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Αράξου, της Ανδραβίδας και του ΚΕΝ Πάτρας, το Αστυνομικό και το Δικαστικό Μέγαρο, οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου, κρατικά και δημοτικά κτίρια κ.ο.κ. Ολοι οι ανωτέρω στόχοι συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό των τριών συναρμόδιων υπουργείων.
Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση της αντι-drones προστασίας κρίσιμων υποδομών κινείται και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

ΑΓΩΓΟΣ
Σύμφωνα με ηλεγμένες πληροφορίες, προωθεί και το ΕΛΚΑΚ την ανάπτυξη ενός επίγειου ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας.

Πρόκειται για ένα σύστημα που είναι σχεδιασμένο για την προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως π.χ. στην περιοχή μας της περιμέτρου των στρατιωτικών αεροδρομίων του Αράξου και της Ανδραβίδας.

Επίσης, το ΕΛΚΑΚ είναι εκείνο που έχει προμηθευτεί 10 φορητά συστήματα αντι-drones σε ισάριθμες φυλακές της χώρας (ανάμεσά τους και του Αγίου Στεφάνου), τα οποία χρησιμεύουν στην αναχαίτιση drones που επιχειρούν να «κατεβάσουν» στα προαύλια των φυλακών ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα κ.ο.κ.

ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα οι αρχές Ασφαλείας της χώρας μας χρησιμοποιούσαν 4-5 φορητά συστήματα αντι-drone παλαιάς τεχνολογίας που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν υπάρχει πλέον…

Στη Δυτ. Ελλάδα, με drones υποβοηθείται το έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας. Χρησιμεύουν για να ελέγχεται η κυκλοφορία, να εντοπίζονται φυτείες ναρκωτικών, να καταγράφονται τυχόν ταραξίες σε αθλητικούς αγώνες, οι πορείες διαδηλωτών κ.ο.κ.

Αυτή, βέβαια, είναι μόνο μία πλευρά του λόφου. Η χρησιμότητα δηλαδή των drones σε εξιχνιάσεις και καταγραφές. Ο πόλεμος, ωστόσο, υπαγορεύει τις νέες ανάγκες. Την προφύλαξη και την αναχαίτιση κάθε «ιπτάμενου» κινδύνου.

Εδώ βρισκόμαστε σήμερα.

