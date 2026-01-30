Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα

Αχαΐα - Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
30 Ιαν. 2026 15:16
Pelop News

Συνελήφθη προχθές το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εισήλθε σε κατάστημα και αφαίρεσε τσάντα γυναίκας με 160 ευρώ, έγγραφα και τραπεζική κάρτα. Με την κάρτα πραγματοποίησε τρεις συναλλαγές συνολικής αξίας 32 ευρώ σε καταστήματα της πόλης. Σε σωματικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο. Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές, αφαιρώντας μοτοσικλέτα και κινητό τηλέφωνο από οικία στην Πάτρα.

Πάτρα: Σύλληψη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη λειτουργίας νοσοκομείου
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς σε κατάσταση μέθης προκάλεσε φθορές σε τοίχο έξω από νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ φωνασκούσε και έθεσε σε λειτουργία φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την ησυχία των νοσηλευόμενων.

Πάτρα: Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών
Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμάριο ηρωίνης και πέντε ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή.

Κάτω Αχαΐα: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη παραμονή στη χώρα
Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Πάτρα: Σύλληψη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και όπλα
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε επίθεση, μαζί με άγνωστα άτομα, εναντίον τριών ανδρών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιώντας κράνη, ξύλινα ρόπαλα και σιδηρογροθιές, προκάλεσαν πολλαπλά χτυπήματα στα θύματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:16 Πάτρα: Ακόμα «λίμνη» η Ακτή Δυμαίων – Με εμπόδια η κυκλοφορία
17:08 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας
17:00 Ο Θόδωρος Σκυλακάκης στην «Π»: «Αναγκαία η φορολόγηση του ακραίου πλούτου» ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Νίκη Κεραμέως για εργατικά ατυχήματα: Δεν ισχύει το 200, είμαστε στα περίπου 45 το χρόνο
16:44 Βόρειο Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις λόγω μεγάλης φωτιάς κοντά σε γραμμή
16:36 Σέρρες: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη θεία του
16:28 Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί
16:20 Αχαΐα: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Θολοπόταμο
16:12 Μπερτομέου: «Το NBA μπορεί να βοηθήσει την Euroleague να αναπτυχθεί, όχι να την… κανιβαλίσει»
16:04 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός – Δεσμευτικές προσφορές στις 6 Απριλίου
15:56 Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια
15:54 Το νέο δόγμα των ΗΠΑ και η αδύνατη ΕΕ
15:48 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις
15:40 Καρεμπέ για κλήρωση με Λεβερκούζεν: «Είναι μία καλή κλήρωση, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες»
15:32 Ερύμανθος: Προσφορά μαθητών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
15:24 Σφοδρή αντίδραση του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε τροπολογία για το οικογενειακό δίκαιο
15:16 Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα
15:08 Αγρίνιο: Με 84,5 γραμμάρια κάνναβης έπιασαν έναν άνδρα
15:00 Οδοντωτός: Φθείρει το προϊόν, άμεσα παρεμβάσεις – Διεκόπησαν χθες τα δρομολόγια, επαναρχίζουν σήμερα
14:57 Γαύδος σε έκτακτη ανάγκη: Δύο εβδομάδες χωρίς καράβι, ελλείψεις σε τρόφιμα-φάρμακα και κραυγή για «μόνιμη σύνδεση» με την Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ