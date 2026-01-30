Αχαΐα – Αστυνομικό δελτίο: «Βροχή» συλλήψεων τα τελευταία 24ωρα

Συνελήφθη προχθές το βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος εισήλθε σε κατάστημα και αφαίρεσε τσάντα γυναίκας με 160 ευρώ, έγγραφα και τραπεζική κάρτα. Με την κάρτα πραγματοποίησε τρεις συναλλαγές συνολικής αξίας 32 ευρώ σε καταστήματα της πόλης. Σε σωματικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου στιλέτο. Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμη δύο κλοπές, αφαιρώντας μοτοσικλέτα και κινητό τηλέφωνο από οικία στην Πάτρα.

Πάτρα: Σύλληψη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη λειτουργίας νοσοκομείου

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες τα ξημερώματα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς σε κατάσταση μέθης προκάλεσε φθορές σε τοίχο έξω από νοσηλευτικό ίδρυμα, ενώ φωνασκούσε και έθεσε σε λειτουργία φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την ησυχία των νοσηλευόμενων.

Πάτρα: Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, καθώς σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 1,1 γραμμάριο ηρωίνης και πέντε ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε ιατρική συνταγή.

Κάτω Αχαΐα: Τέσσερις συλλήψεις για παράνομη παραμονή στη χώρα

Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, καθώς σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν εισέλθει και διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Πάτρα: Σύλληψη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και όπλα

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε επίθεση, μαζί με άγνωστα άτομα, εναντίον τριών ανδρών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι δράστες, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιώντας κράνη, ξύλινα ρόπαλα και σιδηρογροθιές, προκάλεσαν πολλαπλά χτυπήματα στα θύματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

