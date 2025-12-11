Αχαΐα: Δικογραφία για τα επεισόδια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, οι κατηγορίες κατά αγροτών ΦΩΤΟ

Στο σχηματισμό δικογραφίας προχώρησε η Αστυνομία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν λίγο πριν τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης των αγροτών Αχαΐας, το μεσημερί της Τετάρτης 10/12/2025.

Υπενθυμίζεται πως έγινε χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις, παρά το γεγονός πως στο σημείο υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.

Η δικογραφία, κατά αγνώστων, περιλαμβάνει τα αδικήματα της Παρακώλυσης Συγκοινωνιών, Διατάραξης Κοινής Ειρήνης, Απείθειας, Βίας κατά Υπαλλήλων και Δικαστικών Προσώπων, καθώς και Απόπειρας Επικίνδυνης Σωματικής Βλάβης.

Εξετάζονται και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

