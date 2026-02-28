Αχαΐα: Δύο νέες ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ στην Αιγιάλεια – Ικανοποίηση της Ένωσης Αστυνομικών

Την απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να ενισχύσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Δήμος Αιγιαλείας με δύο επιπλέον ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ χαιρετίζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, οι νέες ομάδες θα στελεχωθούν με προσωπικό εκτός Αχαΐας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες και τα κενά που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

Η Ένωση επισημαίνει ότι είχε αναδείξει εγκαίρως το πρόβλημα της υποστελέχωσης στην Αιγιάλεια, αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στον αρμόδιο υπουργό και πραγματοποιώντας δημόσιες παρεμβάσεις, με βασικό αίτημα την ενίσχυση της περιοχής με δυνάμεις εκτός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι πάγια θέση της Ένωσης παραμένει η πλήρης στελέχωση όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με μόνιμο προσωπικό, βάσει των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης ειδική αναφορά και ευχαριστία προς τον δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος και τον δήμαρχο Δήμος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, με τις παρεμβάσεις τους ανέδειξαν το ζήτημα της υποστελέχωσης στις περιοχές ευθύνης τους και συνέβαλαν στην ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών.

Η Ένωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους τους τοπικούς φορείς, ώστε η Αχαΐα να αποκτήσει το επίπεδο ασφάλειας που απαιτούν οι συνθήκες και δικαιούνται οι πολίτες.

