Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ

Δυο νεκροί στην Αχαΐα, μέσα σε μια ημέρα σε ισάριθμα τροχαία που σημειώθηκαν με διαφορώ λίγων ωρών τη Δευτέρα 19/01/2026.

Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος

Για τον 16χρονο Βλάσση Μπασιλάρη, το νήμα της ζωής κόπηκε τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε – χωρίς δίπλωμα – υπό συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου Αχαΐας, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει σε στηθαίο. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες.

Ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος από το Μαστραντώνη, τραυματίστηκε θανάσιμα, μετά από μετωπική σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με ΙΧ αυτοκίνητο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στο ύψος του Σταυροδρομίου Αχαΐας.

