Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ

Ενας 16χρονος και ένας 30χρονος τα θύματα των θανατηφορών τροχαίων που σημειώθηκαν σε μια ημέρα, στην Αχαΐα.

Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ Ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος
20 Ιαν. 2026 8:19
Pelop News

Δυο νεκροί στην Αχαΐα, μέσα σε μια ημέρα σε ισάριθμα τροχαία που σημειώθηκαν με διαφορώ λίγων ωρών τη Δευτέρα 19/01/2026.

Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος

Για τον 16χρονο Βλάσση Μπασιλάρη, το νήμα της ζωής κόπηκε τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε – χωρίς δίπλωμα – υπό συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου Αχαΐας,  να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει σε στηθαίο. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες.

Ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος  από το Μαστραντώνη, τραυματίστηκε θανάσιμα, μετά από μετωπική σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με ΙΧ αυτοκίνητο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στο ύψος του Σταυροδρομίου Αχαΐας.

Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ

Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ