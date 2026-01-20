Αχαΐα: Δυο νεκροί σε τροχαία σε μια ημέρα, η ταυτότητα των θυμάτων ΦΩΤΟ
Ενας 16χρονος και ένας 30χρονος τα θύματα των θανατηφορών τροχαίων που σημειώθηκαν σε μια ημέρα, στην Αχαΐα.
Δυο νεκροί στην Αχαΐα, μέσα σε μια ημέρα σε ισάριθμα τροχαία που σημειώθηκαν με διαφορώ λίγων ωρών τη Δευτέρα 19/01/2026.
Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
Για τον 16χρονο Βλάσση Μπασιλάρη, το νήμα της ζωής κόπηκε τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε – χωρίς δίπλωμα – υπό συνθήκες που ερευνώνται εξετράπη της πορείας του στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στα Σταματαίικα Ερυμάνθου Αχαΐας, να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει σε στηθαίο. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πυροσβέστες.
Ο 30χρονος Γιάννης Σπηλιόπουλος από το Μαστραντώνη, τραυματίστηκε θανάσιμα, μετά από μετωπική σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με ΙΧ αυτοκίνητο, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Τριπόλεως, στο ύψος του Σταυροδρομίου Αχαΐας.
