Αχαΐα: Εφιαλτική ληστεία σε σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι αλλοδαποί ληστές – Έδεσαν και χτύπησαν μητέρα μπροστά στην 15χρονη κόρη της

Στιγμές τρόμου έζησαν μια 45χρονη γυναίκα και η ανήλικη κόρη της σε χωριό της Αχαΐα, όταν τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους μέσα στη νύχτα, ασκώντας βία για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Η ληστεία σημειώθηκε στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας, με τους δράστες να φαίνεται πως είχαν σχεδιάσει προσεκτικά την κίνησή τους.

Τα αντανακλαστικά της Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας ήταν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών και είναι ζήτημα ωρών η σύλληψή τους.

Οι δράστες φέρονται να είχαν κλειδιά της πολυκατοικίας αλλά και του διαμερίσματος 1ου ορόφου που εισέβαλαν.

«Μη φωνάξεις, είναι άλλος με το παιδί σου»

Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας, οι δύο από τους τρεις δράστες εισέβαλαν στην κρεβατοκάμαρά της, ξυπνώντας την απότομα.

«Κοιμόμουν κι εγώ και το παιδί. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και βλέπω δύο άνδρες με μάσκες και μαύρα ρούχα. Μου λένε “σήκω” και με απειλούν να μη φωνάξω, γιατί στο άλλο δωμάτιο είναι άλλος με το παιδί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βία για τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου

Οι ληστές οδήγησαν τη γυναίκα στο δωμάτιο της 15χρονης, όπου βρισκόταν ήδη υπό την απειλή τρίτου δράστη. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρχισαν να τη χτυπούν, απαιτώντας να αποκαλύψει τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου.

Οι δράστες φαίνεται πως γνώριζαν εκ των προτέρων την ύπαρξή του, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για στοχευμένη ενέργεια.

Χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα η λεία

Από το χρηματοκιβώτιο αφαιρέθηκαν περίπου 7.000 ευρώ, ενώ η αξία των κοσμημάτων που άρπαξαν εκτιμάται στα 3.000 ευρώ.

Μετά τη ληστεία, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Σοκ στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα βίαιη ληστεία με θύματα μητέρα και ανήλικο παιδί μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

