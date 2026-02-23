Αχαΐα: Εκτροπή οχήματος και εγκλωβισμός ατόμου, μια τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Κάτω Σαλμενίκο Αχαΐας, με γυναίκα να εγκλωβίζεται σε αυτοκίνητο που εξετράπη υπό συνθήκες που ερευνώνται, της πορείας τους εκτός οδοστρώματος.

Για τον απεγκλωβισμό της στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ανασύρθηκε τραυματισμένη και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

