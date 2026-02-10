Αχαΐα: Επανασυσπείρωση στο ΠΑΣΟΚ με Αλαχιώτη, Παπαθεοδώρου και Σακελλίωνα

Η Αχαΐα αποτελούσε για δεκαετίες το «Κάστρο» του ΠΑΣΟΚ. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να μην έχει δικούς της ανθρώπους στη λίστα των συμμετεχόντων στην Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η λίστα αποτελείται από 40 και πλέον πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακούς και πρόσωπα από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, τα οποία επιστρέφουν στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανοίγματος του Κινήματος προς ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια.

Το πρώτο όνομα που διακρίνουμε στην Επιτροπή είναι εκείνο του Σταμάτη Αλαχιώτη, καθηγητή πανεπιστημίου και πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ενώ ακολουθούν ο πρώην υφυπουργός Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και ο γιατρός Γιώργος Σακελλίων, ο οποίος είχε διατελέσει πρώην αναπληρωτής γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρώην επικεφαλής της ΠΑΣΠ στην Πάτρα. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκαναν οι Κώστας Σκανδαλίδης, Κώστας Τσουκαλάς και Γιάννης Βαρδακαστάνης, οι οποίοι ανέφεραν ότι με αυτήν την Επιτροπή δίνουν «το σήμα για διεύρυνση και πολιτική αλλαγή» στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ας δούμε τι δήλωσαν για το νέο εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ οι Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και Γιώργος Σακελλίων:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: «Εναλλακτικός πόλος»

«Η ευρεία δημοκρατική συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί τη νέα πολιτική κινητοποίηση για την υπεράσπιση της ανάγκης για πολιτική αλλαγή, για δίκαιες μεταρρυθμίσεις, για την προστασία των θεσμών και την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη» δήλωσε στην «Π» ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και πρόσθεσε τα εξής: «Στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία των προοδευτικών πολιτών και να αποτελέσει και πάλι έναν σταθερό εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης της χώρας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ: «Η πολιτική μου Alma Mater»

«Εντός, ενίοτε εκτός, μα πάντα επί τα αυτά. ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική μου Alma Mater». Με αυτόν τον τρόπο τοποθετήθηκε ο γιατρός Γιώργος Σακελλίων για την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ. Και συνέχισε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η “θρεπτική μητέρα” της πολιτικής σκέψης, της οργάνωσης, της ενεργοποίησης και της δράσης. Από τον Ανδρέα, στον Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βενιζέλο, τη Φώφη, έως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από τον ενθουσιασμό της δημοκρατικά σοσιαλιστικής νιότης, στη θεσμική ωριμότητα της σοσιαλδημοκρατίας και του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Από την ΠΑΣΠ, στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ, στην περιφερειακή και κεντρική οργάνωση, στη γραμματεία τομέα, την Κεντρική Επιτροπή, έως την κυβερνητική ευθύνη. Μια διαδρομή ζωής. Με παύσεις, αποστάσεις και αναστοχασμούς, αλλά πάντα στον πυρήνα της ιδεολογίας και της άποψης. Με συμφωνίες και ταυτίσεις. Με διαφωνίες, διαφοροποιήσεις, ακόμη και συγκρούσεις. Μια ζωντανή σχέση. Μια σχέση αναφοράς. Μια σχέση που με διαμόρφωσε – και που συνδιαμόρφωσα. Σήμερα επιστρέφω οργανωτικά. Στην τιμητική πρόσκληση-πρόκληση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ανταποκρίνομαι θετικά, συμμετέχοντας στην Επιτροπή Διεύρυνσης, υπό τον συντονισμό του Κώστα Σκανδαλίδη. Σε μια προσπάθεια ανοίγματος, διεύρυνσης και ενδυνάμωσης της φωνής του ΠΑΣΟΚ. Στην προσπάθεια για πολιτική και κυβερνητική αλλαγή. Για πρόοδο, ευημερία, δημοκρατία, θεσμική θωράκιση και εκσυγχρονισμό της χώρας. Για τη μεταμόρφωση της Ελλάδας σε μια πραγματικά σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Στην πορεία για ένα ουσιαστικό, ανοιχτό, δημιουργικό συνέδριο επανίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχω. Κριτικά. Με άποψη. Ουσιαστικά. Και με ψυχή». Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Σακελλίων είχε υποστηρίξει την Αννα Διαμαντοπούλου στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σενάρια και διαρροές

Ανάμεσα στα πρόσωπα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου που ακούγονται ότι θα επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ είναι κι εκείνο του πρώην βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κυριακόπουλου. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», το οποίο δεν έμεινε ασχολίαστο από το περιβάλλον του αχαιού πολιτευτή: «Συζητήσεις που φέρνουν διαρροές…». Επί της ουσίας, λοιπόν, το ρεπορτάζ δεν διαψεύδεται, στο κομμάτι τουλάχιστον των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων. Το αν αυτές θα μετουσιωθούν σε κανονική επιστροφή, είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι ο αχαιός πρώην βουλευτής αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2025.

