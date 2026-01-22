Αχαΐα – Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φλόκα: Ερχονται ο υπουργός και η πιστοποίηση

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο έκτακτο και σοβαρό απρόοπτο, η νέα Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και βιοαποβλήτων στην Αχαΐα (στην περιοχή Φλόκα Δυτικής Αχαΐας) θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2027.

Αυτή την αποκάλυψη έκανε στην «Πελοπόννησο» ο πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Αχαΐας και δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας πως τον επόμενο μήνα θα κατέβει στην Πάτρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να επιθεωρήσει το έργο. Κάτι που σημαίνει πως το έργο «τρέχει» με γοργά βήματα.

Ο κ. Αλεξόπουλος τόνισε πως ήδη έχουν απορροφηθεί 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το πρότζεκτ του νέου εργοστασίου και μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί το αίτημα, τυπικά, για την επόμενη φάση της χρηματοδότησης, για άλλα 2 εκατομμύρια.

Σημειωτέον, το νέο εργοστάσιο, όπως επανέλαβε και χθες στην «Π» ο Γρ. Αλεξόπουλος, θα καλύψει τις ανάγκες των Δήμων Πάτρας, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου. Η πρόβλεψη δεν έχει μέσα την Αιγιάλεια, η οποία προφανώς θα βολευτεί είτε στο Αγρίνιο είτε στην Ηλεία, παρότι χθες, στο δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Νίκος Καραΐσκος είπε, επί του θέματος, ότι «μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα είναι έτοιμος ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Δυτική Ελλάδα, οπότε θεωρώ πως και η Αιγιάλεια θα πάει στο νέο εργοστάσιο στο Φλόκα».

Οσον αφορά το περιβόητο θέμα με την πιστοποίηση-έγκριση του ΣΥΔΙΣΑ Νομού Αχαΐας από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ο κ. Αλεξόπουλος εξήγησε, κατηγορηματικά, πως αφενός δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα που ο Σύνδεσμος δεν πήρε το πιστοποιητικό μέσα στο 2025 (αφού δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε εξέλιξη), αφετέρου έχει ήδη καταθέσει το φάκελο και περιμένει από εβδομάδα σε εβδομάδα την έγκριση.

«Μέσα στο 2026 θ’ αρχίσουν πάλι να τρέχουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς, σε λίγες μέρες θα πάρουμε την πιστοποίηση, συνεπώς θα ανοίξει και ο δρόμος για την οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Ενας δρόμος που ποτέ δεν έκλεισε για εμάς, και απόδειξη η απορρόφηση των 3,5 εκατομμυρίων για τη νέα μονάδα».

Κι επειδή υπήρξαν «δεξιά κι αριστερά» φήμες και αμφιβολίες για το αν έχει τις προϋποθέσεις ο ΣΥΔΙΣΑ να πάρει πιστοποίηση, η «Πελοπόννησος» ζήτησε και την άποψη του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του υπουργείου, Μανώλη Γραφάκου: «Το θέμα είναι πια καθαρά διαδικαστικό. Γνωρίζω πως όλα είναι τακτοποιημένα. Στην επόμενη συνεδρίαση της Αρχής ο ΣΥΔΙΣΑ θα πιστοποιηθεί. Αλλωστε, και στο διάστημα που δεν πιστοποιήθηκε, δεν έχασε κάτι, αφού δεν έτρεχαν προγράμματα…».

Ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας δεν τηρούσε κάποιες από τις απαραίτητες προβλέψεις-προϋποθέσεις και γι’ αυτό είχε «κοπεί» τον Μάιο του 2025.

Η «Πελοπόννησος» αναζήτησε στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και έλαβε την ενημέρωση ότι «είμαστε σε διαδικασία πιστοποιήσεων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ή να ανακοινώσουμε ποιους φακέλους ποιων φορέων θα εξετάσουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



