Αχαΐα: Η ευλογιά «καίει» την πυρόσβεση, καραντίνα στα κοπάδια
Πώς η νόσος των αιγοπροβάτων αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς
Η εξάπλωση της νόσου στον Νομό Αχαΐας έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στην ύπαιθρο, μετατρέποντάς τον σε μια από τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έχουν καταγραφεί 196 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την περιοχή να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Η καραντίνα που επιβλήθηκε σε δεκάδες κτηνοτροφικές μονάδες, κυρίως στη Δυτική Αχαΐα αλλά και σε ορεινές κοινότητες των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας, άλλαξε τις ισορροπίες στη φύση. Η θανάτωση χιλιάδων ζώων και ο περιορισμός των υπολοίπων μέσα στους στάβλους στέρησαν από την ύπαιθρο τον φυσικό της καθαριστή, δηλαδή το κοπάδι που βόσκει και κρατά χαμηλή τη βλάστηση.
Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής προειδοποιούν ότι επειδή τα ζώα δεν βγήκαν έξω να βοσκήσουν, σε συνδυασμό με τις έντονες και συχνές βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, η βλάστηση έχει φουντώσει σε πρωτοφανή βαθμό. Τα χόρτα που έμειναν ανέγγιχτα σε πλαγιές, δασικές εκτάσεις και αγροτικούς δρόμους μετατρέπονται τώρα σε ξερή καύσιμη ύλη. Οι περιπολίες δείχνουν ότι πολλά μεγάλα κομμάτια γης είναι εντελώς ακαθάριστα. Από τις πεδιάδες της Κάτω Αχαΐας και της Αιγιάλειας, μέχρι τους πρόποδες του Παναχαϊκού, του Ερυμάνθου και τα δάση της Στροφυλιάς, το «πράσινο» που βλέπουμε σήμερα είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού, καθώς με τις πρώτες ζέστες θα γίνει η «τέλεια» καύσιμη ύλη για τη φωτιά.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ιδιαιτερότητα, το υπουργείο εξετάζει νέες πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Μία από αυτές είναι η «προδιαγεγραμμένη καύση». Πρόκειται για την ελεγχόμενη καύση των ξερών χόρτων κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, κάτω από αυστηρή επίβλεψη της Πυροσβεστικής, ώστε να δημιουργούνται ζώνες προστασίας και να μην υπάρχει υλικό να καεί το καλοκαίρι. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να φαντάζει ξένη, αλλά οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητη σε περιοχές όπως η Αχαΐα, όπου η φυσική βόσκηση έχει διακοπεί βίαια.
ΓΗΡΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ωστόσο, οι νέες μέθοδοι απαιτούν και τα κατάλληλα εργαλεία. Οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις ελλείψεις στον Νομό. Η Αχαΐα θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες ζώνες της Ελλάδας, όμως από το 2019 έχουν χαθεί 132 θέσεις πυροσβεστών, όπως τονίζει ο πρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Φερτάκης. Η έλλειψη προσωπικού γίνεται ακόμα πιο αισθητή αν σκεφτεί κανείς ότι η Πάτρα, μια πόλη που επεκτείνεται διαρκώς κοντά σε δασικές εκτάσεις, δεν διαθέτει έναν δεύτερο μάχιμο πυροσβεστικό σταθμό που θα κάλυπτε γρήγορα τόσο τα αστικά όσο και τα δασικά συμβάντα.
Το πρόβλημα συμπληρώνει ο παλαιωμένος εξοπλισμός. «Στην πρόσφατη φωτιά στα Σελλιανίτικα, ένα πυροσβεστικό όχημα τριάντα ετών έπαθε βλάβη την ώρα της μάχης και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Παρά τις υποσχέσεις για νέα οχήματα μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, η ροή είναι αργή και τα οχήματα, που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στην περιοχή, αφορούν κυρίως μεταφορά προσωπικού και όχι τις απαραίτητες υδροφόρες πρώτης γραμμής που χρειάζονται για να μπουν μέσα στο δάσος» τονίζει ο πρόεδρος των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο κομμάτι για να διαφυλαχθεί ο δασικός μας πλούτος. Η έντονη βλάστηση, η καραντίνα των ζώων και τα προβλήματα στην πυροσβεστική υπηρεσία, δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ συνθηκών, που απειλεί να κάνει την φετινή αντιπυρική περίοδο για την Αχαΐα, μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News