Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»

Με μότο «την αποδοχή μορφών διαμαρτυρίας που έχουν συμβολικό χαρακτήρα και ουχί επικίνδυνων «εκτροπών», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας έχει δώσει τις ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές στην τοπική ΕΛΑΣ, προκειμένου να μη χαθεί ο έλεγχος στα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Ελλάδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

Πριν καν αποσταλεί εγκύκλιος από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα είχε γίνει συντονισμός της Εισαγγελίας με τις αστυνομικές αρχές και τέθηκαν τα όρια «ανοχής» απέναντι στις κινητοποιήσεις. Κάθε παραβίαση συνεπάγεται άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για να μην οδηγηθούν τα πράγματα στο απροχώρητο και σε απευκταίες καταστάσεις.

Κάτι τέτοιο εκρίθη ότι συνέβη σε δύο περιπτώσεις και ήταν άμεση η ενεργοποίηση της εισαγγελικής εντολής.

Στην πρώτη περίπτωση του Αιγίου ο κ. Μάστακας είδε σε βίντεο τρακτέρ να παρασύρουν το διαχωριστικό της Εθνικής οδού τη στιγμή που μια νταλίκα διήρχετο και υπήρξε κίνδυνος σύγκρουσης!

ΔΥΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

Η ΕΛΑΣ Αιγίου σχημάτισε δικογραφία χωρίς όμως να συλληφθούν οι πρόξενοι της επικίνδυνης ανωμαλίας και κακώς αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι είχε συμβεί το αντίθετο. Δεν συνελήφθησαν διότι απλά είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου.

Αντίστοιχη δικογραφία από την τροχαία έχει σχηματισθεί και για μπλόκο που είχε στηθεί στην Κ. Αχαΐα και εκεί φυσικά με το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Κοινός παρονομαστής είναι ο σχηματισμός των δύο δικογραφιών μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, γεγονός που φανερώνει ότι δεν είναι πρόθεση των διωκτικών αρχών να τραβήξουν τα άκρα, αλλά και να μην αφήσουν τις συγκεντρώσεις των αγροτών να εκτραχυνθούν.

Διεφάνη, άλλωστε, στις κινητοποιήσεις που έγιναν στην Κρήτη με στόχο την κατάληψη των αεροδρομίων του Ηρακλείου και των Χανίων ότι ήταν «προτιμότερο» να ξυλοκοπηθούν αστυνομικοί, παρά να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις ο πόλεμος με τους αγρότες.

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Ξέχωρα από την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουν δοθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», και πολιτικές οδηγίες από την ηγεσία της ΕΛΑΣ στις τοπικές διευθύνσεις για αυτοσυγκράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μπλόκα δεν θ’ αποκτήσουν χαρακτήρα μονιμότητας, σε διάφορα κομβικά οδικά σημεία της Δυτικής Ελλάδας, όπου παρατηρείται διέλευση χιλιάδων οχημάτων. Ο πολύωρος εγκλωβισμός πολιτών είναι η «κόκκινη γραμμή» έτσι όπως έχει προκύψει από τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κ. Μάστακας έχει εξουσιοδοτήσει τον γεν. επιθεωρητή της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγο Θόδωρο Τσάτσαρη και τους αστυνομικούς διευθυντές Αχαΐας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας να διαμηνύσουν στους αγρότες ότι κάθε παρακώλυση που εκφεύγει από τα όρια μιας εύλογης χρονικής ανεκτικότητας δεν θα μένει ατιμώρητη.

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ…

Πάντως, εύλογη χρονική ανοχή δεν είναι οι τρεις ώρες εγκλωβισμού σε μπλόκα των οδηγών που κυκλοφορούν στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτό τουλάχιστον που βίωσε ο ίδιος ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας, ο οποίος επιστρέφοντας προχθές από τα Ιωάννινα (όπου υπηρετούσε πριν μετατεθεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα), έκανε ταξίδι μετά πολλών εμποδίων και τρίωρη καθυστέρηση στα μπλόκα…

