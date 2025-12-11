Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»

Δεν είναι πρόθεση των διωκτικών αρχών να τραβήξουν τα άκρα, αλλά και να μην αφήσουν τις συγκεντρώσεις των αγροτών να εκτραχυνθούν

Αχαΐα - Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
11 Δεκ. 2025 18:00
Pelop News

Με μότο «την αποδοχή μορφών διαμαρτυρίας που έχουν συμβολικό χαρακτήρα και ουχί επικίνδυνων «εκτροπών», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας έχει δώσει τις ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές στην τοπική ΕΛΑΣ, προκειμένου να μη χαθεί ο έλεγχος στα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Ελλάδας.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
Πριν καν αποσταλεί εγκύκλιος από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα είχε γίνει συντονισμός της Εισαγγελίας με τις αστυνομικές αρχές και τέθηκαν τα όρια «ανοχής» απέναντι στις κινητοποιήσεις. Κάθε παραβίαση συνεπάγεται άμεση εισαγγελική και αστυνομική παρέμβαση για να μην οδηγηθούν τα πράγματα στο απροχώρητο και σε απευκταίες καταστάσεις.
Κάτι τέτοιο εκρίθη ότι συνέβη σε δύο περιπτώσεις και ήταν άμεση η ενεργοποίηση της εισαγγελικής εντολής.
Στην πρώτη περίπτωση του Αιγίου ο κ. Μάστακας είδε σε βίντεο τρακτέρ να παρασύρουν το διαχωριστικό της Εθνικής οδού τη στιγμή που μια νταλίκα διήρχετο και υπήρξε κίνδυνος σύγκρουσης!

Αχαΐα - Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές

ΔΥΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η ΕΛΑΣ Αιγίου σχημάτισε δικογραφία χωρίς όμως να συλληφθούν οι πρόξενοι της επικίνδυνης ανωμαλίας και κακώς αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι είχε συμβεί το αντίθετο. Δεν συνελήφθησαν διότι απλά είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου.
Αντίστοιχη δικογραφία από την τροχαία έχει σχηματισθεί και για μπλόκο που είχε στηθεί στην Κ. Αχαΐα και εκεί φυσικά με το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών.
Κοινός παρονομαστής είναι ο σχηματισμός των δύο δικογραφιών μετά την παρέλευση του αυτοφώρου, γεγονός που φανερώνει ότι δεν είναι πρόθεση των διωκτικών αρχών να τραβήξουν τα άκρα, αλλά και να μην αφήσουν τις συγκεντρώσεις των αγροτών να εκτραχυνθούν.
Διεφάνη, άλλωστε, στις κινητοποιήσεις που έγιναν στην Κρήτη με στόχο την κατάληψη των αεροδρομίων του Ηρακλείου και των Χανίων ότι ήταν «προτιμότερο» να ξυλοκοπηθούν αστυνομικοί, παρά να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις ο πόλεμος με τους αγρότες.

ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
Ξέχωρα από την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έχουν δοθεί, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», και πολιτικές οδηγίες από την ηγεσία της ΕΛΑΣ στις τοπικές διευθύνσεις για αυτοσυγκράτηση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μπλόκα δεν θ’ αποκτήσουν χαρακτήρα μονιμότητας, σε διάφορα κομβικά οδικά σημεία της Δυτικής Ελλάδας, όπου παρατηρείται διέλευση χιλιάδων οχημάτων. Ο πολύωρος εγκλωβισμός πολιτών είναι η «κόκκινη γραμμή» έτσι όπως έχει προκύψει από τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών κ. Μάστακας έχει εξουσιοδοτήσει τον γεν. επιθεωρητή της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγο Θόδωρο Τσάτσαρη και τους αστυνομικούς διευθυντές Αχαΐας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας να διαμηνύσουν στους αγρότες ότι κάθε παρακώλυση που εκφεύγει από τα όρια μιας εύλογης χρονικής ανεκτικότητας δεν θα μένει ατιμώρητη.

ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ…
Πάντως, εύλογη χρονική ανοχή δεν είναι οι τρεις ώρες εγκλωβισμού σε μπλόκα των οδηγών που κυκλοφορούν στο Εθνικό οδικό δίκτυο. Αυτό τουλάχιστον που βίωσε ο ίδιος ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας, ο οποίος επιστρέφοντας προχθές από τα Ιωάννινα (όπου υπηρετούσε πριν μετατεθεί στην Αχαϊκή πρωτεύουσα), έκανε ταξίδι μετά πολλών εμποδίων και τρίωρη καθυστέρηση στα μπλόκα…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
16:38 ΕΤΕ: Ίσως πάνω από 2% η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ