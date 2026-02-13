Αχαΐα: Ημερίδα για τη διαιτησία και τον αθλητικό νόμο τη Δευτέρα στη Δυτική Αχαΐα

Ενημερωτική εκδήλωση για τη διαιτησία ποδοσφαίρου και την εφαρμογή του αθλητικού νόμου διοργανώνεται τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στη Δυτική Αχαΐα. Η ημερίδα απευθύνεται σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου, σωματεία και ενδιαφερόμενους πολίτες.

13 Φεβ. 2026 13:04
Pelop News

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Εκπαίδευσης Διαιτησίας και Αθλητικός Νόμος στην Πράξη» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» με πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Αχαΐας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν hot topics για τη διαιτησία εντός γηπέδου και στοιχεία κατάρτισης σχετικά με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου και τη διαχείριση του αγώνα, ενώ θα γίνει αναφορά και στον αθλητικό νόμο και την πρακτική εφαρμογή του (πειθαρχικό δίκαιο, θέματα βίας στα γήπεδα, προσφυγές, κ.α.).

Στην ημερίδα, η οποία είναι ανοικτή στο κοινό έχουν προσκληθεί και οι επτά ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ενώ το πρόγραμμα είναι το εξής:

18.00-18.15 Χαιρετισμοί

18.15-18.35 Περιπτώσεις handballs

18.40-19.05 Hot topics περιοχή πέναλτι

19.10-19.30 Αθλητικός Νόμος στην Πράξη

19.35-20.55 Προγράμματα Ανάπτυξης Διαιτησίας

19.55-20.15 Ερωτήσεις- Συζήτηση.

Ομιλητές είναι:

-Κωνσταντίνος Μεσάζος, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης Ε.Π.Σ. Αχαΐας/Εκπαιδευτής ΕΠΟ

-Χρυσόστομος Μάνθος, Τέως Εκπαιδευτής UEFA/Εκπαιδευτής ΕΠΟ

-Θεόδωρος Χριστόπουλος, Πρόεδρος Σ.Δ.Π.Α./Πτυχιούχος Νομικής Δ.Π.Θ.

-Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Αχαΐας/Εκπαιδευτής ΕΠΟ.

